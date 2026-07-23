Попит на сімейний відпочинок у Європі цього року змусив експертів уважно придивитися не лише до красивих пляжів, а й до щоденних витрат туристів. Як пише The Independent, саме такий підхід і вивів Алгарве в лідери серед найдоступніших напрямків.

Чому Алгарве визнали найдешевшим курортом Європи?

Дослідження охопило 22 популярні європейські курорти й порівнювало не лише каву чи вечерю, а й більш "сімейний" набір витрат – від сонцезахисного крему до засобу від комах. У підсумку південь Португалії показав найнижчий цінник для родин, які планують літню відпустку без зайвих витрат.

Стандартний набір із 10 найпоширеніших туристичних покупок в Алгарве коштує 8 300 гривень. Це на 2,7% менше, ніж торік, тож регіон не лише утримав позиції, а й став ще привабливішим для економних мандрівників.

До цього набору враховували чашку кави, пляшку пива, кока-колу, келих вина, воду, сонцезахисний крем, засіб від комах, дві дитячі піци, обід із двох страв для двох дорослих і сімейний обід із трьох страв.

Алгарве приваблює ще й тим, що тут легше уникнути натовпів, характерних для найпопулярніших узбереж Іспанії, Італії чи Греції. Для багатьох сімей це не менш важливо, ніж низькі ціни: спокійніший ритм відпочинку часто стає вирішальним аргументом.

Що ще відомо про рейтинг дешевих курортів?

У списку популярних напрямків, які теж можуть зацікавити тих, хто рахує бюджет, опинився Сонячний берег у Болгарії, а далі йдуть Лансароте, Менорка та Коста-Брава.

Алгарве, Португалія;

Сонячний Берег, Болгарія;

Лансароте, Канарські острови, Іспанія;

Менорка, Балеарські острови, Іспанія;

Коста-Брава, Іспанія;

Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія;

Мармарис, Туреччина;

Коста-дель-Соль, Іспанія;

Коста-Бланка, Іспанія;

Пафос, Кіпр.

На протилежному боці рейтингу опинилося Сорренто в Італії – саме там базовий "туристичний кошик" коштує вдвічі дорожче, ніж в Алгарве.