К путешествия Трэвис готовился еще с прошлого года. Но пандемия помешала к реализации этой мечты.

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Вокруг света за 44 дня

Уроженец Великобритании, Трэвис Ладлоу, недавно побил мировой рекорд – он сделал самое быстрое кругосветное путешествие. Финализировав маршрут в Нидерландах 12 июля.

Кроме того, он еще и на 13 дней моложе своего предшественника. Им был Мейсон Эндрюс с Луизианы, который совершил свой рейс в 2018 году.

Трэвис управлял самолетом Cessna 172R 2001 года. На нем парень пролетел над Европой, Россией, Америкой, Канадой, Гренландией и Исландией. Всего в маршруте было 9 стран, в которых он совершил 60 остановок.

В течение 44 дней юный пилот жил автономно - сам заботился о еде и режим сна-отдыха, находил варианты преодоления трудностей на пути. Но у него была Элли ...

Несмотря на свой довольно юный возраст, в Трэвиса уже есть определенный опыт полетов. Впервые за штурвал он сел в 12 лет, а в 14 – стал самым молодым планеристом в Великобритании.