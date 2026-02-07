Парки среди каменных джунглей: что посмотреть в самом экологичном мегаполисе мира

Мегаполис на западном побережье Канады признали самым экологичным городом мира. Говорится о Ванкувере – третьем по размеру городе Канады, который раскинулся на территорию 114 метров квадратных.

Travel and Leisure поделилось результатами исследования компании по разработке климатических решений Reinders Corporation, которая создала рейтинг городов устойчивого развития.

Почему Ванкувер – самый экологичный город?

Ванкувер возглавил рейтинг из-за наибольшего количества зеленых насаждений, хорошего качества воздуха и использования возобновляемой энергии. В городе на одного человека приходится 111 квадратных метров зеленых насаждений, поэтому здесь среди каменных джунглей можно увидеть много парков и зелени. По состоянию на 2022 год 98% электроэнергии, которую использует Ванкувер, происходит из возобновляемых источников.

Это исследование показывает, где жители и путешественники могут получить выгоду от чистого воздуха, большого количества зеленых насаждений и эффективных транспортных систем, демонстрируя, что экологически чистая жизнь и яркая современная городская жизнь могут процветать вместе,

– объяснили авторы исследования.

Кстати, на втором месте в рейтинге было Осло, а на третьем – Стокгольм. Всего в десятку самых экологичных городов попали аж 3 города Канады.

Ванкувер на закате / Фото Depositphotos

Куда пойти и что посмотреть в Ванкувере?

Как пишет Lonely Planet, Ванкувер расположен на воде и окружен деревьями и горами. Именно поэтому здесь можно плавать, кататься на велосипеде и лыжах в один и тот же день. В Ванкувере каждый найдет себе досуг по душе.

Эксперты советуют отправиться в пешеходную экскурсию "Говорящие деревья" по парку Стэнли. Во время нее можно послушать об истории Канады, а также узнать о растениях, которые здесь собирали местные племена. Парк Стэнли – это настоящая жемчужина Ванкувера, которая простирается на целых 400 гектаров. Чтобы увидеть все самые красивые места этого огромного парка, стоит взять в аренду велосипед.

Где расположен Ванкувер: карта

Ванкувер обязательно надо увидеть с воды, а потому эксперты советуют забронировать паром, каякинг, скоростной катер или другое водное развлечение, чтобы проплыть по Тихому океану вокруг города. Кстати, из города можно отправиться в тур для наблюдения за китами.

Один из лучших районов Ванкувера – остров Гранвил, который привлекает туристов искусством и утонченной кухней. Подвесной мост Капилано является самым длинным и самым высоким подвесным мостом в мире, ведь висит на высоте 70 метров. Лучшее время, чтобы по нему прогуляться, – с ноября по январь, когда город сияет тысячами огней во время фестиваля "Огни каньона".

С начала декабря по середину марта на вершинах возле Ванкувера длится лыжный сезон, а потому сноубордисты и лыжники массово поднимаются в горы.

Вид на Ванкувер с воздуха / Фото Depositphotos

К слову, Ванкувер также попал в рейтинг 10 лучших городов мира. Мало какой город может похвастаться таким количеством парков и скверов, а также близостью к природе. Интересно, что в рейтинге есть совсем неожиданные города. Например, столица Камбоджи Пномпень, о которой большинство туристов даже не слышали.