Не Лондон или Дублин: какой город является самым дорогим для отдыха в Великобритании

Большинство туристов традиционно считает, что самым дорогим городом Великобритании является столица Лондон. Однако анализ расходов на короткий отдых продолжительностью две ночи показал совсем другую картину.

Рейтинг Post Office Travel Money, который показал расходы на выходные в Великобритании, оказался довольно неожиданным и перевернул представление о самых дорогих туристических направлениях.

Самый дорогой город Великобритании

Несмотря на ожидания, лидером по стоимости короткого отдыха стал Эдинбург. Средняя стоимость отдыха на два дня для пары в столице Шотландии достигает около 842 доллара. Это делает город дороже не только Лондона, но и других популярных британских направлений. Для сравнения, в Кардиффе аналогичная поездка обойдется примерно в 476 долларов, что почти вдвое дешевле.

Почему Эдинбург такой дорогой?

Эксперты объясняют высокие расходы сочетанием популярности города среди туристов и высоких цен на проживание. Наибольшую часть бюджета занимает именно отель: в среднем это около 582 долларов за две ночи для пары. Другие типичные расходы выглядят так:

Кофе – 4 доллара;

Пинта пива – 8 долларов;

Бокал вина – 7 долларов;

Ужин из трех блюд – 149 долларов;

Экскурсионный автобус – 23 доллара;

Даже простые ежедневные расходы в туристических зонах быстро поднимают общий бюджет поездки.

Где в Европе выходные будут самыми дорогими?

В более широком европейском списке расходов на короткий отдых первые позиции выглядят так:

Осло – 925 долларов;

Копенгаген – 845 долларов;

Эдинбург – 842 доллара;

Женева – 811 долларов;

Барселона – 807 долларов;

Дублин – 770 долларов;

Амстердам – 768 долларов;

Корк – 759 долларов;

Венеция – 731 доллар;

Мадрид – 731 доллар;

Где отдых в Европе будет самый дешевый?

В то же время в Европе есть города, где бюджет на выходные значительно ниже:

Сараево – 313 долларов;

Бухарест – 325 долларов;

Тирана – 331 доллар;

Белград – 334 доллара;

Тренгин – 342 доллара;

Рига – 351 доллар;

Лилль – 365 долларов;

Вильнюс – 365 долларов;

Подгорица – 419 долларов;

В Post Office Travel Money подчеркивают, что, несмотря на общий рост цен в Европе, туристы все еще могут найти доступные варианты для коротких поездок. В то же время специалисты советуют тщательно планировать бюджет заранее, поскольку стоимость даже базовых расходов, как жилья, питания и развлечений, может существенно отличаться в зависимости от города и влиять на общую сумму путешествия.