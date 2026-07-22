Одним из таких мест является ресторан Bouillon Pigalle, который уже давно стал любимым заведением как местных жителей, так и путешественников. Блогерша София Беликова рассказала в своем инстаграме, что здесь можно отведать блюда классической французской кухни.

Сколько стоит еда в парижском ресторане?

Ресторан Bouillon Pigalle расположен в районе Пигаль, прямо у подножия холма Монмартр. Это популярная двухэтажная брассерия в Париже, что предлагает блюда по очень низким ценам.

Луковый суп здесь стоит 4 евро. Автор видеоролика говорит, что в Париже будет очень сложно найти столь хороший суп по такой цене.

Улиток в масле с петрушкой можно попробовать за 8 евро. Говядину по-бургундски с макаронами – за 12 евро, а лосось с гороховым пюре или утиную ножку с картофелем фри – за 13 евро.

Самое популярное здесь блюдо – колбаска с соусом и пюре, которая стоит 10 евро. Стоит отметить, что порции довольно большие, поэтому за эти деньги удастся покушать и не остаться голодными. На десерт в заведении можно заказать вкусный крем-брюле за 4 евро.

Счет на четверых с коктейлями, вином и десертом обошелся в 100 евро.

На самом деле ресторан очень популярен, поэтому к нему выстраивается огромная очередь. Чтобы не простоять в час пик долго, лучше заранее провести бронирование стола на сайте.

Блюда во французском ресторане: смотрите видео

Как не переплачивать в Париже?

Украинская блогерша Анастасия Белинская рассказала, как бюджетно передвигаться по Парижу. По ее словам, вместо дорогих туристических маршрутов можно воспользоваться городским автобусом, который довезет до нужной точки.

Она рекомендует использовать приложение Citymapper для удобства пользования метро и Uber для экономии на такси, а также советует выбирать отели в четвертом, шестом и седьмом районах города.