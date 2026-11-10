Доступнее, чем Буковель: возле элитной Французской Ривьеры находится самый дешевый горнолыжный курорт Европы

Катание на лыжах или сноуборде в горах никогда не было дешевым, но в Европе есть курорты, где такой отдых не обязательно обойдется в половину зарплаты. Что интересно, бюджетные горнолыжные курорты стоит искать не в Италии и Австрии, а во Франции.

Holidu, ресурс для поиска жилья в аренду на время отдыха, провел исследование и опубликовал индекс цен на горнолыжных курортах Европы в зимний сезон 2026 – 2027 годов. Об этом сообщает Euronews.

Где находится самый бюджетный горнолыжный курорт Европы?

Аналитики учли цены на катание в низкий и высокий сезон и определили среднюю стоимость ски-пасса за весь период. Кроме того, в эту сумму они включили среднюю стоимость проживания на курортах. Рейтинг несколько удивил, ведь его возглавил курорт, расположенный недалеко от элитной Французской Ривьеры, которую летом обожают знаменитости и туристы со всего мира.

Так, первым в рейтинге бюджетных горнолыжных курортов оказался Рубион-ле-Бюисс (Roubion les Buisses), до которого от Ниццы ехать всего час. Один день катания и проживания на этом курорте стоит всего 40,5 евро, что в эквиваленте составляет 2 064 гривны. Отметим, что это дешевле, чем катание на лыжах в Буковеле, ведь здесь только ски-пасс обойдется от 925 до 2005 гривен в зависимости от сезона. В то же время цены на отели в зимний период здесь резко растут. Поэтому вероятность уложиться в 2 064 гривны за один день отдыха в высокий сезон крайне низка.

Рубион-ле-Бюисс расположен в Приморских Альпах и в целом насчитывает 30 километров трасс. Особенно здесь понравится опытным лыжникам и сноубордистам, ведь на курорте много красных трасс и две черные, а также несколько синих и зеленых для начинающих.

Виды на курорте Roubion les Buisses / Фото Olivier Soligny

Где еще можно недорого покататься на лыжах?

Оказалось, что 9 из 10 самых дешевых горнолыжных курортов Европы расположены во Франции и только один – в Испании. Вот более подробный рейтинг мест, где катание на лыжах по карману даже бюджетным туристам:

Réallon, Франция – проживание и катание на один день стоят 42,95 евро; Gresse en Vercors, Франция – 49 евро в день; Le Mourtis, Франция – 51,50 евро в день; Sierra de Béjar, Испания – 53 евро в день; Lans en Vercors, Франция – 54,98 евро в день; Le Collet d’Allevard, Франция – 55 евро в день; Chabanon, Франция – 55,20 евро в день; Aillons-Margériaz, Франция – 55,40 евро в день; Saint-Léger-les-Mélèzes, Франция – 57,50 евро в день.

Сен-Леже-ле-Мелез во Франции / Фото philippe radajewski

Кстати, ранее мы рассказывали о других 4 горнолыжных курортах Европы без заоблачных цен. В список вошли локации в Италии, Франции, Словакии и Словении.