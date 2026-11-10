Доступніший за Буковель: біля елітної Французької Рив'єри є найдешевший лижний курорт Європи

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Ресурс для пошуку житла в оренду під час відпочинку Holidu провів дослідження й опублікував індекс цін на гірськолижних курортах Європи у зимовий сезон 2026 – 2027 років. Про це повідомляє Euronews.

Де розташований найбюджетніший гірськолижний курорт Європи?

Аналітики врахували ціни на катання у низький та високий сезон та визначили середню вартість скіпасу за весь період. Крім того, у цю суму вони врахували середню вартість проживання на курортах. Рейтинг дещо здивував, адже його очолив курорт, який розташований недалеко від елітної Французької Рив'єри, яку влітку обожнюють знаменитості і туристи з усього світу.

Так, першим у рейтингу бюджетних гірськолижних курортів опинився Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses), до якого від Ніцци їхати всього годину. Один день катання і проживання на цьому курорті коштує всього 40,5 євро, що в еквіваленті становить 2 064 гривні. Зауважимо, що це дешевше, аніж катання на лижах у Буковелі, адже тут лише скіпас обійдеться від 925 до 2005 гривень залежно від сезону. Водночас ціни на готелі у зимовий період тут різко зростають. Тож ймовірність вкластися у 2064 гривні за один день відпочинку у високий сезон – вкрай низька.

Рубіон-ле-Бюїсс розташований у Приморських Альпах і загалом має 30 кілометрів трас. Особливо тут сподобається досвідченим лижникам і сноубордистам, адже на курорті є багато червоних трас і дві чорні, а також декілька синіх та зелених для початківців.

Краєвиди на курорті Roubion les Buisses / Фото Olivier Soligny

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Де ще можна дешево покататися на лижах?

З'ясувалося, що 9 з 10 найдешевших гірськолижних курортів Європи розташовані у Франції і лише один – в Іспанії. Ось детальніший рейтинг місць, де катання на лижах по кишені навіть бюджетним туристам:

Réallon, Франція – проживання і катання на один день коштує 42,95 євро; Gresse en Vercors, Франція – 49 євро на день; Le Mourtis, Франція – 51,50 євро на день; Sierra de Béjar, Іспанія – 53 євро на день; Lans en Vercors, Франція – 54,98 євро на день; Le Collet d’Allevard, Франція – 55 євро на день; Chabanon, Франція – 55,20 євро на день; Aillons-Margériaz, Франція – 55,40 євро на день; Saint-Léger-les-Mélèzes, Франція – 57,50 євро на день.

Saint-Léger-les-Mélèzes у Франції / Фото philippe radajewski

До речі, раніше ми розповідали про інші 4 гірськолижні курорти Європи без захмарних цін. У списку опинилися локації в Італії, Франції, Словаччині та Словенії.