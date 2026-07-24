Украина может похвастаться десятками живописных озер, каждое из которых имеет свою историю, природные особенности и неповторимые пейзажи. Одни спрятаны высоко в Карпатах, другие привлекают легендами, а некоторые давно стали настоящими туристическими символами страны. 24 Канал подготовил подборку из 3 озер Украины, которые поражают своей красотой и определенно стоят того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни.

Озеро Синевир

Синевир – самое большое горное озеро Украины и одна из самых известных природных достопримечательностей Карпат. Водоем расположен на высоте 989 метров над уровнем моря недалеко от села Синевирская Поляна. Его окружают горы и густые елово-пихтовые леса, где растут деревья возрастом 140 – 160 лет.

Именно сочетание высоких склонов, хвойного леса и прозрачной воды сделало Синевир одним из самых живописных уголков Украинских Карпат. Одной из самых известных особенностей озера является небольшой остров, расположенный почти посреди водной глади. Из-за него Синевир нередко называют "Морским глазом", ведь с высоты водоем напоминает большой голубой глаз с темной зрачком в центре.

Как выглядит озеро Синевир: смотреть видео

На небольшом полуострове установлена 13-метровая деревянная скульптурная композиция "Синь и Вир", вес которой превышает 30 тонн. Ее создали закарпатские скульпторы Иван Бровди и Михаил Санич в 1983 – 1984 годах. Композиция посвящена известной карпатской легенде о любви пастуха Вира и дочери графа Сини. По преданию, после гибели возлюбленного девушка долго оплакивала его, и именно ее слезы образовали озеро.

Синевир известен не только своими пейзажами, но и исключительной чистотой воды. Она считается высшим эталоном качества природной воды в Украине. Средняя глубина водоема составляет 8 – 10 метров, а максимальная достигает 23,5 метра. Даже в жаркую погоду вода прогревается лишь до 13 градусов, поэтому купаться в озере запрещено.

Во время посещения Синевира туристы могут не только полюбоваться природой, но и остаться на ночлег в доме отдыха, попробовать традиционный бограч в колибе, покататься по озеру на плоту или отправиться на конную прогулку вокруг водоема.

Также озеро входит в несколько популярных туристических маршрутов, в частности в экологическую тропу "Урочище Красный – озеро Синевир" и маршрут "Синевирский перевал – гора Каменка – Синевирское озеро".

Озеро Бребенескул

Бребенескул считается самым высокогорным озером Украины. Оно расположено на высоте 1801 метр над уровнем моря в котловине между вершинами Бребенескул и Гутин-Томнатик. Несмотря на сложный маршрут, это место ежегодно привлекает тысячи туристов, стремящихся увидеть один из самых красивых высокогорных водоемов Карпат.

Площадь озера составляет 0,61 гектара, его длина 147 метров, ширина 67 метров, а максимальная глубина достигает 3,2 метра. Несмотря на сравнительно небольшую глубину, вода здесь остается очень холодной. Даже летом ее температура почти никогда не превышает + 15 градусов, ведь солнечные лучи большую часть дня не попадают в горную котловину.

Как выглядит озеро Бребенескул: смотреть видео

Из-за сурового высокогорного климата возле Бребенескула даже в мае можно увидеть снег и ощутить ночные заморозки. Именно поэтому туристам, планирующим остаться здесь с палаткой, рекомендуют позаботиться о теплой одежде, ведь ночью температура у озера значительно ниже, чем на горном хребте.

Несмотря на прохладный климат, непростой подъем и удаленность, Бребенескул остается одним из самых популярных высокогорных озер Украины. Именно отсюда открываются панорамные виды на карпатские вершины, а атмосфера этого места оставляет незабываемые впечатления.

Озеро Маричейка

Маричейка – живописное озеро ледникового происхождения, расположенное у подножия горы Шурин-Гропа на территории Карпатского национального природного парка. По площади оно является вторым по величине водоемом Черногорского массива, хотя его глубина составляет всего около 80 сантиметров.

С высоты Маричейка напоминает большую каплю росы, застывшую среди густых еловых лесов. Озеро питают подземные источники и атмосферные осадки, а неподалеку возвышается одна из самых известных карпатских вершин Поп-Иван. Особенно красивым водоем становится на рассвете, когда над его поверхностью появляется легкий туман, а от подземных источников по воде расходятся ровные круги.

Как выглядит озеро Маричейка: смотреть видео

С Маричейкой связана одна из самых известных карпатских легенд. По преданию, озеро получило свое название в честь девушки Марички, которая пожертвовала собой, спасая односельчан от монголо-татарского нашествия. По одной версии, водоем возник из слез ее возлюбленного Ивана, по другой горы образовали озеро после гибели девушки, наказав нападающих.

Берега Маричейки местами заболочены и поросли камышом, однако здесь обустроены места для отдыха и установки палаток. Поблизости есть источники с водой, хотя озерную воду рекомендуют пить только после кипячения. Через эту местность также проходят популярные туристические маршруты к горе Пип-Иван.

Во время путешествия в Маричейку можно увидеть не только живописные карпатские пейзажи, но и редкие растения и животных. На маршруте встречаются виды флоры, занесенные в Красную книгу, а также косули, олени, лисы, белки, глухари и другие обитатели Карпат.

Отправляясь к высокогорным озерам Карпат, стоит помнить, что это прежде всего уникальные природные памятники, требующие бережного отношения. Купаться в таких водоемах строго запрещено!