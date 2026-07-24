Україна може похвалитися десятками мальовничих озер, кожне з яких має свою історію, природні особливості та неповторні краєвиди. Одні заховані високо у Карпатах, інші приваблюють легендами, а деякі давно стали справжніми туристичними символами країни. 24 Канал підготував добірку 3 озер України, які вражають своєю красою та точно варті того, щоб побачити їх хоча б раз у житті.

Озеро Синевир

Синевир – найбільше гірське озеро України та одна з найвідоміших природних пам'яток Карпат. Водойма розташована на висоті 989 метрів над рівнем моря поблизу села Синевирська Поляна. Її оточують гори та густі смереково-ялинові ліси, де ростуть дерева віком 140 – 160 років.

Саме поєднання високих схилів, хвойного лісу та прозорої води зробило Синевир одним із наймальовничіших куточків Українських Карпат. Однією з найвідоміших особливостей озера є невеликий острівець, який розташований майже посеред водної гладі. Через нього Синевир нерідко називають Морським оком, адже з висоти водойма нагадує велике блакитне око із темною зіницею в центрі.

Як виглядає озеро Синевир: дивитись відео

На невеликому півострові встановлена 13-метрова дерев'яна скульптурна композиція "Синь і Вир", яка важить понад 30 тонн. Її створили закарпатські скульптори Іван Бровді та Михайло Санич у 1983 – 1984 роках. Композиція присвячена відомій карпатській легенді про кохання вівчаря Вира та графської доньки Сині. За переказом, після загибелі коханого дівчина довго оплакувала його, а її сльози й утворили озеро.

Синевир відомий не лише своїми краєвидами, а і винятковою чистотою води. Вона вважається найвищим еталоном якості природної води в Україні. Середня глибина водойми становить 8 – 10 метрів, а максимальна сягає 23,5 метра. Навіть у спекотну погоду вода прогрівається лише до 13 градусів, тому купатися в озері заборонено.

Під час відвідування Синевиру туристи можуть не лише помилуватися природою, а і залишитися на ночівлю у будинку відпочинку, скуштувати традиційний бограч у колибі, покататися озером на плоті або вирушити на кінну прогулянку навколо водойми.

Також озеро входить до кількох популярних туристичних маршрутів, зокрема екологічної стежки "Урочище Красний – озеро Синевир" та маршруту "Синевирський перевал – гора Кам'янка – Синевирське озеро".

Озеро Бребенескул

Бребенескул вважається найвисокогірнішим озером України. Воно розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря в улоговині між вершинами Бребенескул і Гутин Томнатик. Попри складний маршрут, це місце щороку приваблює тисячі туристів, які прагнуть побачити одну з найкрасивіших високогірних водойм Карпат.

Озеро має площу 0,61 гектара, його довжина становить 147 метрів, ширина 67 метрів, а максимальна глибина сягає 3,2 метра. Незважаючи на порівняно невелику глибину, вода тут залишається дуже холодною. Навіть влітку її температура майже ніколи не перевищує + 15 градусів, адже сонячні промені більшу частину дня не потрапляють у гірську улоговину.

Як виглядає озеро Бребенескул: дивитись відео

Через суворий високогірний клімат біля Бребенескула навіть у травні можна побачити сніг і відчути нічні заморозки. Саме тому туристам, які планують залишитися тут із наметом, рекомендують подбати про теплий одяг, адже вночі температура біля озера значно нижча, ніж на гірському хребті.

Попри прохолодний клімат, непростий підйом і віддаленість, Бребенескул залишається одним із найпопулярніших високогірних озер України. Саме звідси відкриваються панорамні краєвиди на карпатські вершини, а атмосфера цього місця залишає незабутні враження.

Озеро Марічейка

Марічейка – мальовниче озеро льодовикового походження, розташоване біля підніжжя гори Шурин-Гропа на території Карпатського національного природного парку. За площею воно є другою за величиною водоймою Чорногірського масиву, хоча його глибина становить лише близько 80 сантиметрів.

З висоти Марічейка нагадує велику краплину роси, що застигла серед густих смерекових лісів. Озеро живлять підземні джерела та атмосферні опади, а неподалік височіє одна з найвідоміших карпатських вершин Піп Іван. Особливо красивою водойма стає на світанку, коли над її поверхнею з'являється легкий туман, а від підземних джерел по воді розходяться рівні кола.

Як виглядає озеро Марічейка: дивитись відео

Із Марічейкою пов'язана одна з найвідоміших карпатських легенд. За переказом, озеро отримало свою назву на честь дівчини Марічки, яка пожертвувала собою, рятуючи односельців від монголо-татарської навали. За однією версією, водойма виникла зі сліз її коханого Івана, за іншою гори утворили озеро після загибелі дівчини, покаравши нападників.

Береги Марічейки місцями заболочені і поросли очеретом, однак тут облаштовані місця для відпочинку та встановлення наметів. Поблизу є джерела з водою, хоча озерну воду рекомендують пити лише після кип'ятіння. Через цю місцевість також проходять популярні туристичні маршрути до гори Піп Іван.

Під час подорожі до Марічейки можна побачити не лише мальовничі карпатські пейзажі, а і рідкісні рослини та тварин. На маршруті трапляються представники флори, занесені до Червоної книги, а також косулі, олені, лисиці, білки, глухарі та інші мешканці Карпат.

Вирушаючи до високогірних озер Карпат, варто пам'ятати, що це насамперед унікальні природні пам'ятки, які потребують дбайливого ставлення. Купатися в таких водоймах суворо заборонено!