Европейские курорты с идеальной погодой: где искать гарантированное солнце в этот отпуск

Мечта каждого путешественника - провести желанный отпуск на побережье, где погода никогда не преподносит неприятных сюрпризов. Пока одни курорты страдают от переменчивого климата, другие гарантируют абсолютно безоблачное небо на протяжении всего сезона.

Специалисты по трансферу из аэропортов hoppa проанализировали десятки популярных прибрежных направлений, чтобы найти места с самой надежной погодой. Они оценивали курорты по среднему количеству летних осадков и определили уголки, где зонтик точно не понадобится.

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Какой европейский пляж стал абсолютным лидером по количеству солнца?

Первое место в рейтинге уверенно занял пляж Нисси (Nissi Beach), расположенный в Айя-Напе на Кипре. В течение всего лета здесь фиксируют в среднем 0 миллиметров осадков. Этот уголок славится своей бирюзовой водой и невероятно мягким белым песком, что создает атмосферу настоящего тропического рая.

Нисси (Nissi Beach) / фото TripAdvisor

Путешественники, которые уже успели отдохнуть на этом побережье, делятся исключительно восторженными отзывами на платформе Tripadvisor.

Пляж Нисси просто поразил нас. Вода здесь кристально чистая, бирюзовая, а песок настолько мягкий, что даже не ожидаешь увидеть такую красоту,

– рассказывает путешественница Эмма.

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Она также добавила, что неподалеку от берега расположен небольшой островок, к которому легко добраться пешком через мелководье, что вызвало настоящий восторг у детей. Другие туристы полностью соглашаются с такой оценкой.

Удивительный пляж, такое ощущение, будто я на Карибах!,

– рассказывает туристка Оливия.

Чем привлекают путешественников солнечные пляжи греческого Родоса?

Второе место в списке лучших солнечных локаций досталось пляжу Фалираки (Faliraki Beach) на греческом острове Родос. Здесь среднее количество летних осадков также равно 0 миллиметров. Это место идеально подходит для семейного отдыха благодаря теплой воде, золотистом песке и развитой инфраструктуре. Для любителей активного досуга здесь предлагают парасейлинг и катание на банане, а для детей работает аквапарк.

Фалираки (Faliraki Beach) / фото TripAdvisor

Третью строчку занял еще одно сокровище Родоса – залив Святого Павла (St Paul's Bay), где летом тоже царит абсолютная засуха. Эта уютная бухта расположена у подножия исторического поселка Линдос. Спокойная и прозрачная вода залива идеально подходит для плавания, а окружающие пейзажи просто захватывают дух.

Залив Святого Павла (St Paul's Bay) / фото TripAdvisor

Интересно! Залив Святого Павла расположен непосредственно под историческим поселком Линдос на острове Родос. Это место известно своей живописной традиционной архитектурой и древним акрополем, возвышающимся над бухтой, создавая уникальный исторический и культурный контекст для путешественников.

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Какие еще европейские пляжи вошли в десятку самых сухих?

Кроме тройки лидеров, аналитики выделили еще несколько замечательных побережий в разных уголках Европы, где летние дожди являются чрезвычайно редким явлением.