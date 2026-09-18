Издание Conde Nast Traveler назвало места, которые считаются одними из самых отдаленных уголков Земли, доступных для туристов.

Острова Кергелен, Франция

Острова Кергелен расположены в южной части Индийского океана, примерно в 3 тысячах километров от Мадагаскара. Здесь нет постоянного гражданского населения, отелей или регулярного авиасообщения. На островах можно увидеть вулканические скалы, фьорды, ледники, королевских пингвинов и морских слонов.

Добраться сюда можно преимущественно по морю – французское судно "Marion Dufresne II" несколько раз в год отправляется с Реюньона, а путешествие занимает около шести дней.

Куттинирпаак, Канада

На острове Элсмир в Нунавуте расположен один из самых северных национальных парков Канады – Куттинирпаак. От Северного полюса его отделяет менее 800 километров. Здесь нет дорог и привычной туристической инфраструктуры, зато есть ледники, горные долины, тундра и фьорды. Добраться можно только на самолете: сначала до Резолют-Бэй, а оттуда чартером до парка. Из-за высокой стоимости такие поездки часто организуют группами.

Иллоккортоормиут, Гренландия

Иллоккортоормиут на востоке Гренландии считается одним из самых изолированных городов острова. Здесь проживает около 350 человек, а вокруг раскинулись горы, тундра и система фиордов Скорсби-Саунд.

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Прямого внутреннего авиасообщения нет: туристы могут добраться сюда из Исландии через Нерлерит-Инаат, а дальше – на вертолете, лодке или снегоходе в зависимости от сезона. Летом сюда также заходят экспедиционные круизные суда.

Лонгйир, Норвегия

Лонгйир на архипелаге Шпицберген расположен примерно в 1 300 километрах от Северного полюса. Несмотря на удаленность, это самое доступное для туристов место в списке: здесь есть отели, рестораны, магазины, музеи и регулярные авиарейсы из Осло и Тромсе.

В то же время за пределами города следует передвигаться с профессиональным гидом из-за риска встречи с белыми медведями. Летом туристы отправляются в походы и морские маршруты, а зимой – на собачьих упряжках и снегоходах.

Южная Джорджия, Великобритания

Южная Георгия – удаленный субантарктический остров в южной части Атлантического океана. Регулярного авиасообщения здесь нет, поэтому туристы прибывают только по морю на экспедиционных круизных судах или яхтах.

Остров известен огромными колониями королевских пингвинов, морских слонов и морских котиков. Отелей для туристов нет: посетители ночуют на судах, а высаживаться могут только в разрешенных местах. Количество туристов и места высадки контролируются, чтобы не нанести вред природе.

Мак-Мердо, Антарктида

Мак-Мердо расположен на острове Росса и является крупнейшей американской научной станцией в Антарктиде. Самостоятельно попасть сюда невозможно, а даже участникам экспедиционных круизов высадку не гарантируют.

Туристические маршруты в этот регион обычно проходят через море Росса и начинаются в Новой Зеландии. Поблизости можно увидеть исторические места полярных экспедиций, в частности хижину Discovery Hut, а также вулкан Эребус, ледяные поля и колонии пингвинов Адели.

Острова Питкерн, Великобритания

Острова Питкерн – это небольшая британская заморская территория в южной части Тихого океана, где проживают всего несколько десятков человек. Здесь нет аэропорта, поэтому путь для туристов сложен: сначала нужно добраться до Таити, затем до Мангарева во Французской Полинезии, а оттуда на специальном пассажирском судне.

Морское путешествие до Питкерна занимает около 32 часов. Острова известны историей потомков мятежников с корабля "Баунти", живописными вулканическими склонами и большой морской природоохранной территорией.

Чангтанг, Индия

Чангтанг – отдаленное высокогорное плато на востоке Ладакха, где некоторые маршруты пролегают на высоте более 4 тысяч метров. Здесь расположены соленые озера Цо-Морири и Цо-Кар, безлесные долины и небольшие поселения кочевых общин.

Регион известен народом чангпа, который занимается разведением коз и производством кашемира. Туристы также могут встретить киангов, бабаков, антилоп и высокогорных птиц. Из-за высоты главными трудностями для путешественников являются акклиматизация и переменчивая погода.