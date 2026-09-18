Видання Conde Nast Traveler назвало локації, які вважають одними з найвіддаленіших місць Землі, доступних для туристів.

Острови Кергелен, Франція

Острови Кергелен розташовані в південній частині Індійського океану, приблизно за 3 тисячі кілометрів від Мадагаскару. Тут немає постійного цивільного населення, готелів чи регулярного авіасполучення. На островах можна побачити вулканічні скелі, фіорди, льодовики, королівських пінгвінів та морських слонів. Потрапити сюди переважно можна морем – французьке судно Marion Dufresne II кілька разів на рік вирушає з Реюньйона, а подорож займає близько шести днів.

Куттінірпаак, Канада

На острові Елсмір у Нунавуті розташований один із найпівнічніших національних парків Канади – Куттінірпаак. Від Північного полюса його відділяє менш як 800 кілометрів. Тут немає доріг і звичної туристичної інфраструктури, зате є льодовики, гірські долини, тундра та фіорди. Дістатися можна лише літаком: спочатку до Резольют-Бей, а звідти чартером до парку. Через високу вартість такі поїздки часто організовують групами.

Іллоккортоорміут, Гренландія

Іллоккортоорміут на сході Гренландії вважають одним із найбільш ізольованих міст острова. Тут проживає близько 350 людей, а навколо розкинулися гори, тундра та система фіордів Скорсбі-Саунд. Прямого внутрішнього авіасполучення немає: туристи можуть дістатися сюди з Ісландії через Нерлеріт-Інаат, а далі гелікоптером, човном або снігоходом залежно від сезону. Влітку сюди також заходять експедиційні круїзні судна.

Лонг'їр, Норвегія

Лонг'їр на архіпелазі Шпіцберген розташований приблизно за 1 300 кілометрів від Північного полюса. Попри віддаленість, це найбільш доступне для туристів місце у списку: тут є готелі, ресторани, магазини, музеї та регулярні авіарейси з Осло й Тромсе.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас за межами міста варто пересуватися з професійним гідом через ризик зустрічі з білими ведмедями. Влітку туристи вирушають у походи та морські маршрути, а взимку на собачих упряжках і снігоходах.

Південна Джорджія, Велика Британія

Південна Джорджія – віддалений субантарктичний острів у південній частині Атлантичного океану. Регулярного авіасполучення тут немає, тому туристи прибувають лише морем на експедиційних круїзних суднах або яхтах.

Острів відомий величезними колоніями королівських пінгвінів, морських слонів і морських котиків. Готелів для туристів немає: відвідувачі ночують на суднах, а висаджуватися можуть лише у дозволених місцях. Кількість туристів і місця висадки контролюють, щоб не нашкодити природі.

Мак-Мердо, Антарктида

Мак-Мердо розташований на острові Росса та є найбільшою американською науковою станцією в Антарктиді. Самостійно потрапити сюди неможливо, а навіть учасникам експедиційних круїзів висадку не гарантують.

Туристичні маршрути до регіону зазвичай проходять через море Росса та стартують із Нової Зеландії. Поблизу можна побачити історичні місця полярних експедицій, зокрема хатину Discovery Hut, а також вулкан Еребус, крижані поля та колонії пінгвінів Аделі.

Острови Піткерн, Велика Британія

Острови Піткерн – це невелика британська заморська територія в південній частині Тихого океану, де проживають лише кілька десятків людей. Тут немає аеропорту, тому шлях для туристів складний: спочатку потрібно дістатися Таїті, потім Мангареви у Французькій Полінезії, а звідти спеціальним пасажирським судном.

Морська подорож до Піткерна займає близько 32 годин. Острови відомі історією нащадків заколотників із корабля "Баунті", мальовничими вулканічними схилами та великою морською природоохоронною територією.

Чангтанг, Індія

Чангтанг – віддалене високогірне плато на сході Ладакху, де деякі маршрути проходять на висоті понад 4 тисячі метрів. Тут розташовані солоні озера Цо-Морірі та Цо-Кар, безлісі долини й невеликі поселення кочових громад.

Регіон відомий народом чангпа, який займається розведенням кіз і виробництвом кашеміру. Туристам також можуть трапитися кіанги, бабаки, антилопи та високогірні птахи. Через висоту головним викликом для мандрівників є акліматизація та мінлива погода.