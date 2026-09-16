24 Канал собрал самые интересные случаи обнаружения или выращивания больших грибов в Украине.

Гигантский дождевик, вес почти 12 килограммов, Волынь

В сентябре 2023 года украинка Лариса Кравченко нашла огромный гриб в лесу возле села Муравище Волынской области. Его вес составлял почти 12 килограммов. Это была порхавка – гриб, который также называют дождевиком гигантским, лангероманией или головачом. В каталогах он имеет название Calvatia gigantea.

Женщина опубликовала фотографии находки в сообществе "Грибники Волыни". В комментариях она рассказала, что гриб был съедобным, а внутри у него была белая мякоть. По ее словам, он также был вкусным.

Как выглядел гриб / фото из группы "Грибники Волыни" на фейсбуке

Гриб гигант, вес около 18 килограммов, Киевская область

Что еще более крупного гриба ранее нашли в селе Дрозды в Киевской области. Его вес составлял около 18 килограммов. Гриб вырос прямо на огороде местных крестьян. Галина и Валентина засеяли участок огурцами, однако урожай пропал. Вместо этого там вырос огромный гриб. Женщинам было трудно самостоятельно вынести находку, поэтому они позвали председателя сельсовета.

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Как выглядел гриб / фото ТСН

Гриб отвезли в местный дом культуры, куда приходили люди, чтобы посмотреть на него и сфотографироваться. Сельчане даже хотели продать гриб, а на вырученные деньги приобрести бильярдный стол для села.

Однако сделать этого не успели – гриб сгнил. Рекорд официально также не зафиксировали. Как объясняли сельчане, они не знали, куда обратиться для подтверждения такого результата. О находке рассказали в ТСН в сюжете "ТСН.19:30".

Шампиньон, вес 3 килограмма 820 граммов, Киевская область

Большой гриб в Киевской области не только нашли, но и специально вырастили. В селе Озерная получили шампиньон весом 3 килограмма 820 граммов без грибницы. Его диаметр составлял 39 сантиметров. Работники грибного хозяйства заранее готовились к рекорду и специально оставили одну шампиньонку расти дальше.

Как выглядел огромный шампиньон / скриншот с ТСН

Обычно грибы, которые вырастают первыми, на производстве убирают, чтобы они не мешали остальным. На этот раз шампиньонам предоставили достаточно места. Для выращивания рекордсменки не использовали химических удобрений. Гриб регулярно поливали, поддерживали влажность и следили за условиями его роста.

В хозяйстве планировали и в дальнейшем пытаться устанавливать новые рекорды. После фиксации результата гриб не стали хранить. Его решили разделить между работниками хозяйства и приготовить на ужин. О рекордном шампиньоне рассказали также в сюжете ТСН.