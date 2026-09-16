24 Канал зібрав найцікавіші випадки великих грибів, які знаходили або ж вирощували в Україні.

Дощовик гігантський, вага майже 12 кілограмів, Волинь

У вересні 2023 року українка Лариса Кравченко знайшла величезний гриб у лісі біля села Муравище Волинської області. Його вага становила майже 12 кілограмів. Це була порхавка – гриб, який також називають дощовиком гігантським, лангероманією або головачем. У каталогах він має назву Calvatia gigantea.

Жінка опублікувала фотографії знахідки у спільноті "Грибники Волині". У коментарях жінка розповіла, що гриб був їстівним, а всередині мав білу м'якоть. За її словами, він також був смачним.

Як виглядав гриб / фото з фейсбуку "Грибники Волині"

Гриб-гігант, вага близько 18 кілограмів, Київщина

Ще більшого гриба раніше знайшли у селі Дрозди на Київщині. Його вага становила близько 18 кілограмів. Гриб виріс прямо на городі місцевих селян. Галина і Валентина засіяли ділянку огірками, однак урожай пропав. Натомість там виріс величезний гриб. Жінкам було важко самостійно винести знахідку, тому вони покликали голову сільради.

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Як виглядав гриб / фото ТСН

Гриб відвезли до місцевого будинку культури, куди приходили люди, щоб подивитися на нього та сфотографуватися. Селяни навіть хотіли продати гриб, а за отримані гроші придбати більярдний стіл для села.

Однак зробити цього не встигли – гриб згнив. Рекорд офіційно також не зафіксували. Як пояснювали селяни, вони не знали, куди звернутися для підтвердження такого результату. Про знахідку розповіли у ТСН у сюжеті "ТСН.19:30".

Печериця, вага 3 кілограми 820 грамів, Київщина

Великий гриб на Київщині не лише знайшли, а і спеціально виростили. У селі Озерна отримали печерицю вагою 3 кілограми 820 грамів без грибниці. Її діаметр становив 39 сантиметрів. Працівники грибного господарства заздалегідь готувалися до рекорду та спеціально залишили одну печерицю рости далі.

Як виглядала величезна печериця / скриншот з ТСН

Зазвичай гриби, які виростають першими, на виробництві прибирають, щоб вони не заважали іншим. Цього разу печериці дали достатньо простору. Для вирощування рекордсменки не використовували хімічних добрив. Гриб регулярно поливали, підтримували вологість і стежили за умовами його росту.

У господарстві планували і надалі пробувати встановлювати нові рекорди. Після фіксації результату гриб не стали зберігати. Його вирішили розділити між працівниками господарства та приготувати на вечерю. Про рекордну печерицю розповіли також у сюжеті ТСН.