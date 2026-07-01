Без Рима и Барселоны: 6 городов Европы, признанных самыми красивыми в 2026 году
Европа – это, безусловно, самый популярный континент среди туристов. Она привлекает путешественников своей историей, архитектурой и курортами на любой вкус и кошелек. В свежий рейтинг 10 самых красивых городов мира вошли сразу 6 европейских городов, что лишь подтверждает популярность этого направления.
Издание Time Out опросило 24 тысячи человек и на основе их отзывов составило рейтинг самых красивых городов мира. Интересно, что голосовать должны были именно местные жители – они оценивали, насколько красив город, в котором они живут.
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Какие города Европы признали самыми красивыми в 2026 году?
6 место – Рига, Латвия
Большинство людей не ожидали увидеть в рейтинге столицу Латвии. Ригу точно не назовешь популярным туристическим городом, но именно в этом ее главное преимущество. Здесь нет толп туристов, а потому можно в полной мере насладиться атмосферой города и беспрепятственно осмотреть все исторические достопримечательности и туристические локации.
5 место – Порту, Португалия
Второй по величине город Португалии очаровывает старинными кварталами и видами на реку Дору. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится узкими улочками, красочными домами и величественными храмами. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить знаменитые винные погреба и попробовать настоящий портвейн. Символом города является мост Луиша I, с которого открывается прекрасная панорама на Порту.
4 место – Париж, Франция
Несмотря на то, что Париж является одним из самых популярных туристических направлений мира, его жители также высоко ценят красоту родного города. Французская столица привлекает многочисленными музеями и невероятной архитектурой. Здесь расположены десятки всемирно известных достопримечательностей, среди которых Эйфелева башня, Лувр и Собор Парижской Богоматери.
Помимо посещения культовых мест, туристам стоит неспешно прогуляться по набережным Сены и открыть для себя уютные районы вдали от основных маршрутов.
3 место – Стокгольм, Швеция
Стокгольм раскинулся на 14 островах, соединенных десятками мостов, из-за чего его нередко называют "Северной Венецией". Город сочетает современную скандинавскую архитектуру с хорошо сохранившимся историческим центром. Здесь можно прогуляться по королевским дворцам, посетить музеи мирового уровня или отправиться на прогулку по архипелагу, насчитывающему тысячи островов.
2 место – Лиссабон, Португалия
Сразу два города Португалии попали в рейтинг. Столица оказалась выше и заняла второе место среди самых красивых городов Европы. Это не просто так, ведь в Лиссабоне царит особая атмосфера. Этот город поражает живописными холмами, смотровыми площадками и желтыми ретро-трамваями.
Еще одно большое преимущество Лиссабона – это близость к Атлантическому океану. Здесь можно совместить прогулки по городу с отдыхом на побережье. Кроме того, Лиссабон является отличной отправной точкой для однодневных поездок в Синтру и на мыс Рока.
1 место – Эдинбург, Шотландия
Эдинбург вполне заслуженно занял первое место в рейтинге, ведь такой готической и средневековой атмосферы в сочетании с невероятной природой больше нигде нет. Город настолько красив, что его легко принять за декорации к фильму. Одним из главных символов столицы Шотландии является Эдинбургский замок, возвышающийся над городом. А также здесь можно прогуляться по улице Виктории, которая стала прототипом знаменитой Аллеи Диагон из "Гарри Поттера".
Популярные туристические столицы Европы по-прежнему остаются беспроигрышным выбором для путешественников, однако этот рейтинг доказывает, что красоту города лучше всего могут оценить те, кто живет в нем каждый день. Именно поэтому в список попали направления, которые впечатляют не только архитектурными достопримечательностями, но и атмосферой и комфортом.