Самые известные острова Греции, которые стоит посетить: нереальные фото

Залитая солнцем Греция уже давно привлекает туристов со всего мира. И не просто так – здесь действительно есть на что посмотреть.

Чуть ли не каждый регион этой страны Балканского полуострова обеспечит невероятными воспоминаниями об отдыхе: культурный Крит, замечательный Родос, потрясающая Кефалония и другие. Travel 24 выделяет самые интересные места, которые вы обязаны увидеть.

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Самые известные греческие острова, которые стоит посетить

Крит



Отдых на Крите вы запомните надолго / Фото Sofia adventures

Это олицетворение всех греческих островов. Здесь белоснежные пляжи сочетаются с красивыми населенными пунктами. Особое внимание советуем уделить Херсониссосу. Портовый городок славится большим количеством кафе на набережной с вкусной местной кухней и великолепными видами. Здесь вы найдете и развлечения для всей семьи, такие как CretAquarium, где проживают морские животные (в том числе черепахи и акулы), или один из крупнейших аквапарков на Крите WaterCity, где будет интересно как детям, так и взрослым. А как будет еще свободный день, то обязательно посетите не менее красивый город Ханья.

Родос



Родос поразит своей архитектурой / Фото Rhodes-island

Остров, известный также как столица Додеканеса, впечатляет. Солнечные ванны на песчаных пляжах Агате в бухте под крепостью Фараклос, водные лыжи и пляжные бары в Фалирки, прогулки густыми лесами или извилистыми улицами Старого города, виндсерфинг, римская баня - лишь маленькая часть того, что может предложить туристу живописный Родос.

Корфу



Посетите невероятный остров Корфу / Фото Touroko

Корфу – популярный среди посетителей остров Греции. Его исторические дворики, выложенные брусчаткой улочки и залитые солнцем пляжи привлекают всех. Площадь Спианада и Венецианская крепость в старом городе Кампьелло поможет окунуться в историю острова. Не забывайте и о море с пляжами – советуем Палеокастрицы со скалами и пещерами, семейный Агиос Георгиос или "золотистый" Маратиас.

Кефалония



Кефалония поразит своими пляжами / Фото Pinterest

Находясь там, туристам кажется, что это кадры из фильмов, а не реальность. Столица Аргостоли привлекает тавернами и кофе. А живописная сельская местность вблизи гармонично сочетается с пляжами и голубой водой под бокал местного вина. Не едьте с Кефалонии, если не посетили пещеру Мелиссани на восточном побережье, где есть красивое озеро, которое в древности почитали греки.

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Скиатос



Живописный греческий остров Скиатос / Фото Pinterest

Его еще называют неизведанной жемчужиной Греции или Эгейским раем. Приобретать популярность остров начал после снятия на нем фильма "Мамма Миа!". Здесь есть около 60 пляжей, которые интересно исследовать. Добавляет острову красоты великолепная архитектура.