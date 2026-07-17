Ежегодно Европейское агентство по окружающей среде анализирует тысячи мест для купания, оценивая качество воды в соответствии с международными стандартами. Как сообщает Which, результаты последнего отчета показали, что подавляющее большинство европейских пляжей соответствует высоким требованиям, однако отдельные страны значительно отстают от общего уровня.

В каких странах самые чистые моря для купания?

Согласно годовому отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), 96% всех купальных вод в странах Европейского Союза соответствуют как минимум минимальным стандартам качества. Лучший результат продемонстрировал Кипр – 100 % мест для купания в стране получили наивысшую оценку "отлично". В число лидеров также вошли:

Греция – 97,1%;

Болгария – 96,9%;

Австрия – 96,5%;

Люксембург – 94,1%;

Дания – 92,4%;

Германия – 90,9%;

Италия – 89,8%;

Мальта – 88,5%;

Литва – 86,7%;

Испания – 86,6%;

Хорватия – 86,2%.

Исследование охватило 22 289 мест для купания в Европе за сезон 2025 года, из которых 22 010 расположены в странах ЕС.

Где вода оказалась наиболее загрязненной?

Худшие результаты продемонстрировала Албания. Лишь 16,8% мест для купания там получили оценку "отлично", тогда как 23% были признаны водами плохого качества из-за обнаружения значительного количества фекальных бактерий. Это особенно привлекает внимание, ведь албанские курорты в последние годы стали очень популярными среди туристов благодаря белоснежным пляжам и сравнительно доступным ценам. В пятерку стран с самыми низкими показателями также вошли:

Эстония – 56,9%;

Польша – 58,7%;

Венгрия – 64%;

Бельгия – 67,9%.

Почему загрязненная вода опасна для здоровья?

Специалисты объясняют, почему вредные бактерии могут попадать в моря и реки из-за сброса сточных вод или сельскохозяйственных стоков после сильных дождей. Контакт с такой водой может вызвать кожные, глазные и ушные инфекции, а также расстройства пищеварения, в частности диарею и рвоту. Наиболее уязвимы к таким инфекциям маленькие дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Как проверить, безопасен ли пляж перед отдыхом?

Европейское агентство по окружающей среде рекомендует перед поездкой проверять актуальную информацию о качестве воды с помощью интерактивной карты, где можно найти данные о пляжах и озерах, соответствующих стандартам ЕС. Специалисты также советуют соблюдать несколько простых правил безопасности: