Ежегодно Европейское агентство по окружающей среде анализирует тысячи мест для купания, оценивая качество воды в соответствии с международными стандартами. Как сообщает Which, результаты последнего отчета показали, что подавляющее большинство европейских пляжей соответствует высоким требованиям, однако отдельные страны значительно отстают от общего уровня.
В каких странах самые чистые моря для купания?
Согласно годовому отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), 96% всех купальных вод в странах Европейского Союза соответствуют как минимум минимальным стандартам качества. Лучший результат продемонстрировал Кипр – 100 % мест для купания в стране получили наивысшую оценку "отлично". В число лидеров также вошли:
- Греция – 97,1%;
- Болгария – 96,9%;
- Австрия – 96,5%;
- Люксембург – 94,1%;
- Дания – 92,4%;
- Германия – 90,9%;
- Италия – 89,8%;
- Мальта – 88,5%;
- Литва – 86,7%;
- Испания – 86,6%;
- Хорватия – 86,2%.
Исследование охватило 22 289 мест для купания в Европе за сезон 2025 года, из которых 22 010 расположены в странах ЕС.
Где вода оказалась наиболее загрязненной?
Худшие результаты продемонстрировала Албания. Лишь 16,8% мест для купания там получили оценку "отлично", тогда как 23% были признаны водами плохого качества из-за обнаружения значительного количества фекальных бактерий. Это особенно привлекает внимание, ведь албанские курорты в последние годы стали очень популярными среди туристов благодаря белоснежным пляжам и сравнительно доступным ценам. В пятерку стран с самыми низкими показателями также вошли:Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Эстония – 56,9%;
- Польша – 58,7%;
- Венгрия – 64%;
- Бельгия – 67,9%.
Почему загрязненная вода опасна для здоровья?
Специалисты объясняют, почему вредные бактерии могут попадать в моря и реки из-за сброса сточных вод или сельскохозяйственных стоков после сильных дождей. Контакт с такой водой может вызвать кожные, глазные и ушные инфекции, а также расстройства пищеварения, в частности диарею и рвоту. Наиболее уязвимы к таким инфекциям маленькие дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
Как проверить, безопасен ли пляж перед отдыхом?
Европейское агентство по окружающей среде рекомендует перед поездкой проверять актуальную информацию о качестве воды с помощью интерактивной карты, где можно найти данные о пляжах и озерах, соответствующих стандартам ЕС. Специалисты также советуют соблюдать несколько простых правил безопасности:
- проверять последнюю информацию о качестве воды;
- обращать внимание на предупреждающие знаки на пляже;
- не купаться в течение 48 часов после сильных ливней, когда риск загрязнения значительно возрастает;
- по возможности использовать гидрокостюм и закрывать порезы водонепроницаемыми пластырями;
- не глотать морскую воду и тщательно мыть руки перед едой.