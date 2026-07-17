Щороку Європейське агентство з навколишнього середовища аналізує тисячі місць для купання, оцінюючи якість води за міжнародними стандартами. Як повідомляє Which, результати останнього звіту засвідчили, що переважна більшість європейських пляжів відповідає високим вимогам, однак окремі країни значно відстають від загального рівня.

Які країни мають найчистіші моря для купання?

Згідно з річним звітом Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄЕЗ), 96% усіх купальних вод у країнах Європейського Союзу відповідають щонайменше мінімальним стандартам якості. Найкращий результат продемонстрував Кіпр – 100% місць для купання в країні отримали найвищу оцінку "відмінно". До лідерів також увійшли:

Греція – 97,1%;

Болгарія – 96,9%;

Австрія – 96,5%;

Люксембург – 94,1%;

Данія – 92,4%;

Німеччина – 90,9%;

Італія – 89,8%;

Мальта – 88,5%;

Литва – 86,7%;

Іспанія – 86,6%;

Хорватія – 86,2%.

Дослідження охопило 22 289 місць для купання в Європі за сезон 2025 року, з яких 22 010 розташовані в країнах ЄС.

Де вода виявилася найбільш забрудненою?

Найгірші результати продемонструвала Албанія. Лише 16,8% місць для купання там отримали оцінку "відмінно", тоді як 23% були визнані водами поганої якості через виявлення значної кількості фекальних бактерій. Це особливо привертає увагу, адже албанські курорти останніми роками стали дуже популярними серед туристів завдяки білосніжним пляжам і порівняно доступним цінам. До п'ятірки країн із найнижчими показниками також увійшли:

Естонія – 56,9%;

Польща – 58,7%;

Угорщина – 64%;

Бельгія – 67,9%.

Чому забруднена вода небезпечна для здоров'я?

Фахівці пояснюють, що шкідливі бактерії можуть потрапляти до морів і річок через скидання стічних вод або сільськогосподарські стоки після сильних дощів. Контакт із такою водою здатний спричинити шкірні, очні та вушні інфекції, а також розлади травлення, зокрема діарею та блювання. Найбільш вразливими до таких інфекцій є маленькі діти, люди похилого віку та особи з ослабленим імунітетом.

Як перевірити, чи безпечний пляж перед відпочинком?

Європейське агентство з навколишнього середовища рекомендує перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію про якість води за допомогою інтерактивної карти, де можна знайти дані про пляжі та озера, що відповідають стандартам ЄС. Фахівці також радять дотримуватися кількох простих правил безпеки: