Туристы делают это каждый день: топ 5 самых грязных вещей в путешествиях, о которых все забывают

Летний туристический сезон начался, и вместе с ним миллионы туристов отправляются в отели, самолеты и аэропорты. Однако эксперты напоминают: некоторые привычные вещи во время путешествий могут содержать больше бактерий, чем кажется.

Специалисты туристической страховой службы Quotezone.co.uk назвали пять мест и предметов, на которые стоит обратить внимание путешественникам.

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Какие вещи и места во время путешествий гораздо грязнее, чем вы могли себе представить?

Пульт от телевизора в гостиничном номере

Один из самых популярных предметов в номере может оказаться одним из самых грязных. Пульты часто переходят из рук в руки, но не всегда попадают в список вещей, которые тщательно очищают во время уборки. Эксперты отмечают, что на нем могут оставаться микробы от предыдущих гостей, поэтому перед использованием лучше протереть его антибактериальной салфеткой.

Пульт от телевизора в отелях / фото Canva

Чемодан на кровати

Многие туристы после заселения сразу ставят багаж на кровать, чтобы начать распаковываться. Однако чемодан путешествует через аэропорты, транспорт и улицы, собирая грязь по пути. Специалисты советуют использовать специальную багажную стойку или оставлять чемодан на полу.

Чемодан на кровати / фото Canva

Карман сиденья в самолете

Это место пассажиры часто используют для хранения телефона, наушников или перекусов. Но, по словам экспертов, карманы сидений обычно очищают только от мусора, а не моют после каждого рейса. Поэтому лучше не класть туда личные вещи без дополнительной защиты.

Карман сиденья в самолете / фото Canva

Хождение босиком в общественных местах

Даже во время отдыха у моря не стоит забывать о гигиене. Коридоры отелей, бары, зоны у бассейнов и туалеты – это места с большим потоком людей. Туристам рекомендуют брать с собой шлепанцы и избегать хождения босиком в таких зонах.

Хождение босиком в общественных местах / фото Canva

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Сенсорные экраны в аэропортах

Киоски самообслуживания, терминалы и сканеры отпечатков пальцев ежедневно используют тысячи людей. Из-за этого на них могут скапливаться бактерии. После контакта с такими поверхностями эксперты советуют мыть руки или пользоваться антисептиком.

Сенсорные экраны в аэропортах / фото Canva

Стоит запомнить, что простые гигиенические привычки во время путешествий помогут избежать неприятностей и сделать отпуск более комфортным.