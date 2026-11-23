Издание Daily Mail рассказало о 6 рождественских ярмарках Европы, посещение которых может существенно ударить по бюджету.

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Где вход на рождественскую ярмарку стоит более 1000 гривен?

Одной из самых дорогих праздничных локаций стала рождественская ярмарка в парке Тиволи в Копенгагене. В этом году она будет работать с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года. В отличие от многих других европейских ярмарок, вход сюда платный. Билет стоит 200 датских крон (примерно 1295 гривен). Еще 199 крон (около 1290 гривен) придется заплатить за абонемент на аттракционы.

Однако расходы на этом не заканчиваются. Чашка традиционного скандинавского глинтвейна стоит 75 крон (около 490 гривен), а сэндвич с жареной свининой до 120 крон (примерно 780 гривен). Путешественники Сэм и Алекс, авторы блога Wandering Off with Sam / Alex, рассказали о своих расходах во время посещения парка. По их подсчетам, каждый потратил около 111 фунтов стерлингов, то есть примерно 6535 гривен.

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Еще одна популярная локация – Christkindlimarkt – расположена на главном железнодорожном вокзале Цюриха. Она будет работать с 19 ноября по 24 декабря 2026 года. Вход сюда бесплатный, а сама ярмарка расположена под крышей, что удобно в непогоду. Однако цены на угощения высокие.

За чашку глинтвейна или пунша нужно заплатить от 320 до 480 гривен, за еду от 427 до 854 гривен. Также предусмотрен залог за чашку, примерно 214 – 267 гривен, который возвращают после ее сдачи.

Где туристы платят почти 1000 гривен за одно блюдо?

Высокие цены на еду стали одной из причин недовольства посетителей рождественской ярмарки Tuomaan Markkinat в Хельсинки. В прошлом году путешественник Дэйв Мани опубликовал видео со своей поездки и обратил внимание на стоимость местных блюд. Больше всего его удивил картофель с начинкой, за который пришлось заплатить 19,80 евро – это примерно 978 гривен. Другие позиции меню также были недешевыми:

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ролл с копченым лососем – около 790 гривен;

горячий шоколад – 271 гривна;

имбирное печенье – 221 гривна;

суп из мяса северного оленя – 592 гривны.

В этом году ярмарка в Хельсинки будет работать с 27 ноября по 22 декабря.

Еще одна локация с высокими ценами – это Wiener Christkindlmarkt в Вене. В столице Австрии насчитывается около 20 рождественских ярмарок, а ее считают одной из самых известных. В 2026 году она будет принимать посетителей с 13 ноября по 26 декабря.

По данным сайта сравнения цен TruePrice, чашка глинтвейна или пунша здесь стоит от 221 до 295 гривен. За одну сосиску придется заплатить до 419 гривен. В некоторых популярных среди туристов районах города цены могут быть еще выше.

Каковы цены на рождественских ярмарках Великобритании?

Среди дорогих праздничных мероприятий оказался и Winter Wonderland в лондонском Гайд-парке. Стоимость входа зависит от даты и времени посещения: в ноябре билет стоит около 59 гривен, а в декабре от 324 до 500 гривен.

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Развлечения на территории оплачиваются отдельно. Например, катание на катке стоит от 745 гривен, билет на американские горки Munich Looping около 706 гривен, а вход в Bar Ice и Magical Ice Kingdom от 600 гривен. Не менее дорогими являются еда и напитки. По оценкам на 2025 год, хот-дог мог стоить до 942 гривен, а пинта пива до 471 гривны.

В список также попал Frankfurt Christmas Market в Бирмингеме. Несмотря на название, он расположен в Великобритании и является крупнейшей аутентичной немецкой рождественской ярмаркой за пределами Германии и Австрии. В этом году он будет работать с 5 ноября по 24 декабря, а вход для посетителей бесплатный.

Однако прошлогодние цены вызвали немало жалоб. За карривурст (немецкую колбаску с соусом карри) просили около 412 гривен, за пакет каштанов 294 гривны, а за традиционный братвурст примерно 530 гривен. Особенно возмущала посетителей стоимость пива: большая двухлитровая кружка Hofbräu стоила около 736 гривен.

Кроме того, за бокал нужно было оставить залог не менее 294 гривен. Помимо цен, туристы жаловались на большие толпы и шумную атмосферу, которые, по их мнению, портили впечатление от праздничного мероприятия.