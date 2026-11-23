Видання Daily Mail розповіло про 6 різдвяних ярмарків Європи, відвідування яких може суттєво вдарити по бюджету.

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Де вхід на різдвяний ярмарок коштує понад 1000 гривень?

Однією з найдорожчих святкових локацій став різдвяний ярмарок у парку Тіволі в Копенгагені. Цього року він працюватиме з 13 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року. На відміну від багатьох інших європейських ярмарків, вхід сюди платний. Квиток коштує 200 данських крон (приблизно 1295 гривень). Ще 199 крон (близько 1290 гривень) доведеться заплатити за абонемент на атракціони.

Однак витрати на цьому не закінчуються. Чашка традиційного скандинавського глінтвейну коштує 75 крон (близько 490 гривень), а сендвіч зі смаженою свининою до 120 крон (приблизно 780 гривень). Мандрівники Sam та Alex, автори блогу Wandering Off with Sam / Alex, розповіли про свої витрати під час відвідування парку. За їхніми підрахунками, кожен витратив близько 111 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 6535 гривень.

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Інша популярна локація Christkindlimarkt розташована на головному залізничному вокзалі Цюриха. Він працюватиме з 19 листопада до 24 грудня 2026 року. Вхід сюди безкоштовний, а сам ярмарок розташований під дахом, що зручно під час негоди. Проте ціни на частування високі.

За чашку глінтвейну або пуншу потрібно заплатити від 320 до 480 гривень, за їжу від 427 до 854 гривень. Також передбачена застава за горнятко, приблизно 214 – 267 гривень, яку повертають після його здачі.

Де туристи платять майже 1000 гривень за одну страву?

Високі ціни на їжу стали однією з причин невдоволення відвідувачів різдвяного ярмарку Tuomaan Markkinat у Гельсінкі. Минулого року мандрівник Dave Mani опублікував відео зі своєї поїздки та звернув увагу на вартість місцевих страв. Найбільше його здивувала картопля з начинкою, за яку довелося заплатити 19,80 євро – це приблизно 978 гривень. Інші позиції меню також були недешевими:

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рол із копченим лососем – близько 790 гривень;

гарячий шоколад – 271 гривня;

імбирне печиво – 221 гривня;

суп із м'яса північного оленя – 592 гривні.

Цьогоріч ярмарок у Гельсінкі працюватиме з 27 листопада до 22 грудня.

Ще одна локація з високими цінами – це Wiener Christkindlmarkt у Відні. У столиці Австрії є близько 20 різдвяних ярмарків, а цей вважають одним із найвідоміших. У 2026 році він прийматиме відвідувачів із 13 листопада до 26 грудня.

За даними сайту порівняння цін TruePrice, чашка глінтвейну або пуншу тут коштує від 221 до 295 гривень. За одну сосиску доведеться заплатити до 419 гривень. У деяких популярних серед туристів частинах міста ціни можуть бути ще вищими.

Які ціни на різдвяних ярмарках Великої Британії?

Серед дорогих святкових заходів опинився і Winter Wonderland у лондонському Гайд-парку. Вартість входу залежить від дати та часу відвідування: у листопаді квиток коштує близько 59 гривень, а в грудні від 324 до 500 гривень.

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Розваги на території оплачуються окремо. Наприклад, катання на ковзанці коштує від 745 гривень, квиток на американські гірки Munich Looping близько 706 гривень, а вхід до Bar Ice та Magical Ice Kingdom від 600 гривень. Не менш дорогими є їжа та напої. За оцінками 2025 року, хот-дог міг коштувати до 942 гривень, а пінта пива до 471 гривні.

До переліку також потрапив Frankfurt Christmas Market у Бірмінгемі. Попри назву, він розташований у Великій Британії та є найбільшим автентичним німецьким різдвяним ярмарком за межами Німеччини й Австрії. Цього року він працюватиме з 5 листопада до 24 грудня, а вхід для відвідувачів безкоштовний.

Однак минулорічні ціни викликали чимало скарг. За карівурст (німецьку ковбаску із соусом карі) просили близько 412 гривень, за пакет каштанів 294 гривні, а за традиційну братвурст приблизно 530 гривень. Особливо обурювала відвідувачів вартість пива: великий дволітровий кухоль Hofbräu коштував близько 736 гривень.

Крім того, за келих потрібно було залишити заставу щонайменше 294 гривні. Окрім цін, туристи скаржилися на великі натовпи та галасливу атмосферу, які, на їхню думку, псували враження від святкового заходу.