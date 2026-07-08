Низкие цены на отдых вовсе не означают, что придется жертвовать атмосферой или интересными местами. В Европе есть столицы, которые сочетают в себе богатую историю, современную жизнь и доступные цены. В нашем материале рассказываем о трех городах, где можно интересно провести отпуск, не потратив целое состояние.

Почему Прага уже много лет остается одним из лучших бюджетных направлений?

Несмотря на огромную популярность среди туристов, Прага по-прежнему остается одним из самых доступных городов для путешествий в Центральной Европе. Ее исторический центр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает средневековой архитектурой, узкими улочками, величественным Пражским градом, Карловым мостом и знаменитыми астрономическими часами.

Город предлагает широкий выбор жилья на любой бюджет. По данным Radical Storage, место в хостеле стоит примерно от 15 до 30 евро за ночь, а общественный транспорт остается одним из самых дешевых в Европе. Особенно выгоден 72-часовой проездной, который позволяет без ограничений пользоваться метро, трамваями и автобусами.

Прага, Чехия / фото Canva

Сэкономить можно и на питании. Туристам советуют держаться подальше от самых оживленных площадей и обратить внимание на районы Винограды или Жижков. Там работает немало местных заведений, где можно попробовать традиционные чешские блюда и знаменитое пиво по значительно более низким ценам, чем в самом центре.

Часть главных достопримечательностей можно увидеть бесплатно. Например, можно прогуляться по Карлову мосту, осмотреть территорию Пражского Града или встретить рассвет над историческим центром города.

Почему столица Болгарии заслуживает большего внимания со стороны туристов?

Столица Болгарии часто остается вне поля зрения туристов, хотя является одним из самых доступных городов континента. Здесь можно увидеть православные соборы с золотыми куполами, памятники социалистической эпохи и современные кварталы. Одной из главных достопримечательностей города является собор Александра Невского, однако не менее интересно просто прогуляться по историческому центру и открыть для себя менее известные места.

София, Болгария / фото Canva

Кроме того, София остается очень выгодным вариантом для бюджетных путешественников. По подсчетам GoTripzi, путешествие в бюджетном формате может обойтись примерно в 45 евро на человека в день без учета авиаперелета. Недорогое питание, доступный общественный транспорт и умеренные цены на проживание позволяют провести несколько дней без значительных затрат. Например, обед в недорогом ресторане обойдется примерно в 10 евро, а 24-часовой проездной на общественный транспорт стоит чуть больше 3 евро.

Еще одно преимущество города – это близость к природе. Всего за короткое время можно добраться до горных маршрутов на Витоше, совместив знакомство со столицей и активный отдых.

Почему Тирану называют одной из самых интересных новых столиц Европы?

Еще несколько десятилетий назад Тирана ассоциировалась прежде всего с коммунистическим прошлым. Сейчас столица Албании переживает настоящее культурное обновление. Серые здания уступили место ярким фасадам и уличному искусству, а город стал одним из самых динамичных направлений на Балканах.

Одним из самых интересных мест является площадь Скандербега – главное общественное пространство города. Не менее популярен музей Bunk'Art, созданный в бывшем ядерном бункере, который знакомит посетителей с непростой историей Албании. Особой атмосферой отличается район Блока. Когда-то он был закрытой территорией для партийной элиты, а сейчас превратился в центр современных кафе, баров и ресторанов.

Тирана, Албания / фото Canva

Тирана также остается одной из самых доступных европейских столиц. Здесь стоимость проживания, питания и покупок ниже, чем в большинстве популярных туристических городов. Как рассказывает путешественница Лорен Джулифф, остановиться в хостеле можно примерно за 18 – 25 евро за ночь, тогда как частный двухместный номер или гостевой дом обойдутся в 35 – 50 евро.

Приятно удивляют и цены на местную кухню. Популярный пирог байрек можно попробовать всего за 0,5 – 1 евро, традиционные петуллы обойдутся примерно в 2 – 3 евро, а сытные албанские блюда, в частности фергесе, кофте или национальная запеканка таве коси, обычно стоят от 4 до 6 евро.

Когда лучше всего ехать, чтобы путешествие обошлось дешевле?

Самым выгодным периодом для посещения большинства европейских столиц традиционно считается межсезонье, а именно апрель – май и сентябрь – октябрь. В это время погода остается комфортной, а цены на авиабилеты и проживание обычно ниже, чем в разгар лета.

Еще больше сэкономить можно зимой, если избегать рождественских и новогодних праздников. Именно тогда туристов меньше всего, а отели часто предлагают более выгодные цены. Независимо от направления, путешественникам также рекомендуют бронировать жилье и авиабилеты заранее, сравнивать предложения разных сервисов и оставаться гибкими в отношении дат поездки. Это значительно увеличивает шансы найти самые выгодные варианты.