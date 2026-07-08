Низькі ціни на відпочинок зовсім не означають, що доведеться жертвувати атмосферою чи цікавими місцями. У Європі є столиці, які поєднують багату історію, сучасне життя та доступні ціни. У нашому матеріалі розповідаємо про три міста, де можна цікаво провести відпустку, не витративши цілий статок.

Чому Прага вже багато років залишається одним із найкращих бюджетних напрямків?

Попри величезну популярність серед туристів, Прага продовжує залишатися одним із найдоступніших міст для подорожей у Центральній Європі. Її історичний центр, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, приваблює середньовічною архітектурою, вузькими вуличками, величним Празьким градом, Карловим мостом та знаменитим астрономічним годинником.

Місто пропонує широкий вибір житла на будь-який бюджет. За даними Radical Storage, місце у хостелі коштує приблизно від 15 до 30 євро за ніч, а громадський транспорт залишається одним із найдешевших у Європі. Особливо вигідним є 72-годинний проїзний, який дозволяє необмежено користуватися метро, трамваями та автобусами.

Прага, Чехія / фото Canva

Заощадити можна і на харчуванні. Туристам радять відходити від найбільш людних площ і звертати увагу на райони Виногради чи Жижков. Там працює чимало місцевих закладів, де можна скуштувати традиційні чеські страви та знамените пиво за значно нижчими цінами, ніж у самому центрі.

Частину головних пам'яток можна побачити безкоштовно. Наприклад, можна прогулятися Карловим мостом, оглянути територію Празького граду або зустріти світанок над історичним центром міста.

Чому столиця Болгарії варта більшої уваги серед туристів?

Столиця Болгарії часто залишається поза увагою туристів, хоча є одним із найдоступніших міст континенту. Тут можна побачити православні собори із золотими куполами, пам'ятки соціалістичної доби та сучасні квартали. Однією з головних візитівок міста є собор Олександра Невського, однак не менш цікаво просто гуляти історичним центром і відкривати менш відомі місця.

Софія, Болгарія / фото Canva

Також Софія залишається дуже вигідною для бюджетних мандрівників. За підрахунками GoTripzi, мандрівка у бюджетному форматі може коштувати близько 45 євро на людину на день без урахування авіаперельоту. Недороге харчування, доступний громадський транспорт і помірні ціни на проживання дозволяють провести кілька днів без значних витрат. Наприклад, обід у недорогому ресторані обійдеться приблизно у 10 євро, а 24-годинний проїзний на громадський транспорт коштує трохи більше ніж 3 євро.

Ще одна перевага міста – це близькість до природи. Лише за короткий час можна дістатися гірських маршрутів на Вітоші, поєднавши знайомство зі столицею та активний відпочинок.

Чому Тирану називають однією з найцікавіших нових столиць Європи?

Ще кілька десятиліть тому Тирана асоціювалася насамперед із комуністичним минулим. Зараз столиця Албанії переживає справжнє культурне оновлення. Сірі будівлі поступилися місцем яскравим фасадам і вуличному мистецтву, а місто стало одним із найдинамічніших напрямків Балкан.

Одним із найцікавіших місць є площа Скандербега – головний громадський простір міста. Не менш популярний музей Bunk'Art, створений у колишньому ядерному бункері, який знайомить відвідувачів із непростою історією Албанії. Особливою атмосферою вирізняється район Блоку. Колись він був закритою територією для партійної еліти, а нині перетворився на осередок сучасних кафе, барів і ресторанів.

Тирана, Албанія / фото Canva

Тирана також залишається однією з найдоступніших європейських столиць. Тут нижча вартість проживання, їжі та покупок, ніж у більшості популярних туристичних міст. Як розповідає мандрівник Lauren Juliff, зупинитися в хостелі можна приблизно за 18 – 25 євро за ніч, тоді як приватний двомісний номер або гостьовий будинок коштуватиме від 35 – 50 євро.

Приємно дивують і ціни на місцеву кухню. Популярний пиріг байрек можна скуштувати всього за 0,5 – 1 євро, традиційні петулли обійдуться приблизно у 2 – 3 євро, а ситні албанські страви, зокрема фергесе, кофте чи національну запіканку таве косі, зазвичай коштують від 4 до 6 євро.

Коли найкраще їхати, щоб подорож коштувала дешевше?

Найвигіднішим періодом для відвідування більшості європейських столиць традиційно вважають міжсезонний період, а саме квітень – травень та вересень – жовтень. У цей час погода залишається комфортною, а ціни на авіаквитки та проживання зазвичай нижчі, ніж у розпал літа.

Ще більше заощадити можна взимку, якщо уникати різдвяних і новорічних свят. Саме тоді туристів найменше, а готелі часто пропонують вигідніші ціни. Незалежно від напрямку, мандрівникам також рекомендують бронювати житло та авіаквитки заздалегь, порівнювати пропозиції різних сервісів і залишатися гнучкими щодо дат подорожі. Це значно збільшує шанси знайти найвигідніші варіанти.