Представили изобретение на ежегодной премии Crystal Cabin Awards, которая демонстрирует последние авиационные инновации

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Автор изобретения – 21-летний студент-дизайнер из Нидерландов Алехандро Висенте. Он решил заняться этой темой за постоянного отсутствия места для ног во время полета.

А его изобретение позволит забыть об этом неудобстве в эконом-классе. Особенность конструкции в том, что нижний ряд сидений останется на полу, а второй поднимется на метр выше. Это позволит пассажирам иметь дополнительное пространство для ног и при этом не беспокоить соседей.



Изобритение, которое додаст место для ног пассажиров \ Фото Crystal Cabin Awards

Спинки сидений можно будет отвергать, не мешая пассажирам сзади. Для дополнительной поддержки спины и шеи предусмотрены боковые ограничители.

В связи с тем, что в салоне появится второй уровень, полки для ручной клади пойдут с привычных мест. Багаж будет храниться под сиденьями в специальных отсеках.

Эксперты отметили, что у владельцев билетов в нижнем ряду есть преимущество: они могут принять лежачее положение. Также это расположение соответствует современным ограничением против коронавируса.