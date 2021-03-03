Широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 767-300 авиакомпании Icelandair обычно перевозит пассажиров между Исландией и Америкой. Но на этот раз он совершил перелет из Рейкьявика в Антарктиду с посадкой на лед.

Авиалайнер направили на Южный полюс, чтобы забрать исследователей из норвежской антарктической станции Тролль. Экипаж состоял из шести пилотов, тринадцати бортпроводников и одного техника на случай возникновения неисправностей. В стандартной ситуации самолетом управляет два пилота.

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Перед тем как добраться до Антарктиды Boeing 767-300 совершил промежуточную посадку в аэропорту Кейптауна – Южной Африке.

Чтобы самолет приземлился, в Антарктиде подготовили импровизированную взлетно-посадочную полосу. Для этого с поверхности убрали неровности и создали шероховатости, чтобы между шасси и льдом возникло сцепления, и самолет не занесло.

Стоянка в Антарктиде была недолгой – всего 2 часа. За это время из самолета выгрузили провизию и взяли на борт исследователей, которые завершили свою работу.

Boeing 767 Icelandair совершил перелет в Антарктиду / Фото: Sven Lidstrom, facebook.com/sven.lidstrom

С аэродрома возле станции Тролль Boeing 767-300 взял курс на Осло. Для дозаправки самолет снова совершил посадку в Кейптауне. В Норвегию авиалайнер прибыл уже 27 февраля. Затем Boeing 767-300 перегнали на базу Icelandair в Рейкьявик, откуда он уже начал выполнять регулярные полеты авиакомпании.

Отметим, ранее в Антарктиде от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг. Он настолько большой, что превышает площадь некоторых европейских стран.