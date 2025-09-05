Мир полон прекрасных мест, которые предлагают незабываемые впечатления. Однако есть очень мало стран, где можно "найти покой", чтобы отдохнуть без наплыва туристов.

Это страна известна как одна из самых безопасных в мире. Она заняла первое место в рейтинге самых спокойных мест в мире по уровню здоровья, качества воздуха, уровню счастья и количеству солнечных часов в год, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какую страну назвали самым спокойным местом в мире?

Это Сингапур – современный город-государство, которое заботится об отдыхе граждан "с акцентом на оздоровлении и зеленых зонах".

В Сингапуре насчитывается аж 242 парка, что неудивительно, поскольку "зеленый образ жизни" является приоритетным в стране. По плану, Сингапур хочет озеленить всю свою территорию до 2030 года. Оздоровительных центров здесь насчитывается аж 698, что более чем достаточно.



Зеленый город Сингапур / Фото Pexels

Также государство получило самый высокий балл по общему уровню счастья. Это не меняется уже много лет, ведь Сингапур постоянно входит в топ самых счастливых городов и стран мира.

Что касается качества воздуха, то оно здесь отличное, а количество солнечных часов составляет аж 2022 в год.

Какие города мира туристы назвали любимыми в 2025 году?

Согласно опросу американского журнала Travel + Leisure, лучшие города мира – это те, где есть все: уникальные исторические памятники, хорошие отели и рестораны, а также атмосфера, которая оставляет послевкусие.

На первом месте оказалось Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике. Туристы полюбили его за самобытную культурную среду и доступные цены. На втором месте оказался Чиангмай в Таиланде, а на третьем – Токио в Японии. Четвертую позицию занял Бангкок в Таиланде, а пятерку довершил Джайпур в Индии.