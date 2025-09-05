Світ сповнений прекрасних місць, які пропонують незабутні враження. Однак є дуже мало країн, де можна "знайти спокій", аби відпочити без напливу туристів.

Це країна відома як одна з найбезпечніших у світі. Вона посіла перше місце в рейтингу найспокійніших місць у світі за рівнем здоров'я, якості повітря, рівнем щастя та кількістю сонячних годин на рік, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Яке місто назвали найдешевшим курортом у Європі – воно біля Чорного моря

Яку країну назвали найспокійнішим місцем у світі?

Це Сінгапур – сучасне місто-держава, яке дбає про відпочинок громадян "з акцентом на оздоровленні та зелених зонах".

У Сінгапурі налічується аж 242 парки, що не дивно, оскільки "зелений спосіб життя" є пріоритетним у країні. За планом, Сінгапур хоче озеленити всю свою територію до 2030 року. Оздоровчих центрів тут налічується аж 698, що більш ніж достатньо.



Зелене місто-країна Сінгапур / Фото Pexels

Також держава отримала найвищий бал за загальним рівнем щастя. Це не змінюється вже багато років, адже Сінгапур постійно входить у топ найщасливіших міст і країн світу.

Що стосується якості повітря, то вона тут відмінна, а кількість сонячних годин становить аж 2022 на рік.

Які міста світу туристи назвали улюбленими у 2025 році?

Згідно з опитуванням американського журналу Travel + Leisure, найкращі міста світу – це ті, де є все: унікальні історичні пам'ятки, гарні готелі та ресторани, а також атмосфера, яка залишає післясмак.

На першому місці опинилося Сан-Міґель-де-Альєнде у Мексиці. Туристи полюбили його за самобутнє культурне середовище та доступні ціни. На другому місці опинився Чіангмай у Таїланді, а на третьому – Токіо в Японії. Четверту позицію зайняв Бангкок у Таїланді, а п'ятірку довершив Джайпур в Індії.