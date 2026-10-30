Его называют самой красивой деревней Англии, но туристы могут пожалеть о поездке

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Журналистка британского издания Express Софи Харрис поделилась впечатлениями от поездки в Касл-Комб в графстве Уилтшир. Деревня расположена на южной окраине Котсуолдса и считается одной из самых красивых в Англии. Однако после нескольких посещений автор пришла к выводу, что специально ехать сюда снова она бы не стала.

Почему Касл-Комб теряет атмосферу тихой английской деревни?

Касл-Комб известен своими каменными коттеджами, узкими улочками и цветочными садами. Одной из самых узнаваемых достопримечательностей деревни является старинный каменный мост через реку Бай-Брук. Все это создает атмосферу старинной английской местности, которая будто бы не изменилась с течением времени.

Однако у популярности есть и обратная сторона. Софи Харрис, которая бывала здесь неоднократно, заметила, что туристов с каждым годом становится все больше. Даже утром, когда она ожидала увидеть тихие улочки, вокруг было много туристов. Сделать фотографию без посторонних людей в кадре оказалось непросто.

Журналистка также обратила внимание на местных жителей, чьи дома фактически стали частью туристических маршрутов. В рекомендациях для гостей деревни даже просят уважать их частную жизнь, не фотографировать дома и не перегораживать дороги и входы в дома.

Касл-Комб / фото Canva

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Что интересного посмотреть в деревне?

Среди главных достопримечательностей Касл-Комба: старинный рыночный крест Market Cross, церковь Святого Андрея, каменный мост и традиционные коттеджи вдоль главной улицы. Здесь можно прогуляться, рассмотреть архитектуру, перекусить или исследовать окрестные пешеходные маршруты.

Однако деревня очень маленькая: на осмотр основных достопримечательностей хватит буквально нескольких часов. К тому же здесь нет большой торговой улицы с многочисленными магазинами, как в других деревнях Котсуолдса. Отдельную сложность представляет парковка. Узкие улицы не рассчитаны на большой поток автомобилей, а мест в центре очень мало.

Поэтому посетителям рекомендуют оставлять машины на специальной стоянке на Dunns Lane, откуда до деревни нужно спускаться пешком. В летние месяцы свободных мест может не хватить.

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Стоит ли включать Касл-Комб в туристический маршрут?

Софи Харрис признает, что Касл-Комб действительно обладает особой красотой, однако не считает его местом, ради которого стоит планировать отдельное путешествие. По ее мнению, деревню лучше посетить по пути, если вы уже путешествуете по Котсуолдсу. Нескольких часов вполне хватит, чтобы увидеть главные достопримечательности, полюбоваться старинной архитектурой и прогуляться по живописным улочкам.

А тем, кто рассчитывает на уединение и атмосферу спокойного английского городка, стоит учесть большое количество туристов. Именно это, а не отсутствие красивых пейзажей, стало главным разочарованием журналистки.

Где находится поселок Касл-Комб: смотреть на картах