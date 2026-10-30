Його називають найкрасивішим селом Англії, але туристи можуть пошкодувати про поїздку

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Журналістка британського видання Express Софі Гарріс поділилася враженнями від поїздки до Касл-Комба у графстві Вілтшир. Село розташоване на південній околиці Котсволдсу й відоме як одне з найкрасивіших в Англії. Проте після кількох відвідувань авторка дійшла висновку, що спеціально їхати сюди знову вона б не стала.

Чому Касл-Комб втрачає атмосферу тихого англійського села?

Касл-Комб відоме своїми кам'яними котеджами, вузькими вуличками та квітковими садами. Однією з найвпізнаваніших локацій села є старовинний кам'яний міст через річку Бай-Брук. Усе це створює атмосферу старовинної англійської місцевості, яка ніби не змінилася з плином часу.

Однак популярність має і зворотний бік. Софі Гарріс, яка бувала тут неодноразово, зауважила, що туристів із кожним роком стає більше. Навіть вранці, коли вона очікувала побачити спокійні вулички, навколо було багато відвідувачів. Зробити фотографію без сторонніх людей у кадрі виявилося непросто.

Журналістка також звернула увагу на місцевих жителів, чиї будинки фактично стали частиною туристичних маршрутів. У рекомендаціях для гостей села навіть просять поважати їхню приватність, не фотографувати оселі та не перекривати дороги й входи до помешкань.

Касл-Комб / фото Canva

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Що цікавого подивитися в селі?

Серед головних пам'яток Касл-Комба: старовинний ринковий хрест Market Cross, церква Святого Андрія, кам'яний міст і традиційні котеджі вздовж головної вулиці. Тут можна прогулятися, роздивитися архітектуру, перекусити або дослідити навколишні пішохідні маршрути.

Проте село дуже маленьке: на огляд основних цікавинок вистачить буквально кількох годин. До того ж тут немає великої торгової вулиці з численними магазинами, як в інших селах Котсволдсу. Окрему складність становить паркування. Вузькі вулиці не розраховані на великий потік автомобілів, а місць у центрі дуже мало.

Тому відвідувачам рекомендують залишати машини на спеціальній стоянці на Dunns Lane, звідки до села потрібно спуститися пішки. У літні місяці вільних місць може бракувати.

Туристів у селищі постійно багато: дивитись відео

Чи варто включати Касл-Комб у туристичний маршрут?

Софі Гарріс визнає, що Касл-Комб справді має особливу красу, проте не вважає його місцем, заради якого варто планувати окрему подорож. На її думку, село краще відвідати дорогою, якщо ви вже подорожуєте Котсволдсом. Кількох годин цілком вистачить, щоб побачити головні пам'ятки, помилуватися старовинною архітектурою та прогулятися мальовничими вуличками.

А тим, хто розраховує на усамітнення й атмосферу спокійного англійського містечка, варто врахувати велику кількість туристів. Саме це, а не відсутність красивих краєвидів, стало головним розчаруванням журналістки.

Де розташоване селище Касл-Комб: дивитись на картах