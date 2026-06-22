Где летом в Европе море самое холодное, и почему туда все равно постоянно растет поток туристов

Лето – время активного отдыха, и большинство туристов стремится в теплые края и к морю. Но жара и толпы многим не по душе.

Именно поэтому над Полярным кругом в холодном Баренцевом море выстраивается очередь на арктический круиз. Добро пожаловать в эпоху coolcation, и об этом сейчас подробнее расскажет 24 Канал.

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Баренцево море самое холодное в Европе даже летом

Где вообще находится это Баренцево море? Оно расположено на краю Северного Ледовитого океана и омывает северное побережье Норвегии и, к сожалению, ещё одной страны. Его площадь — около 1,4 миллиона квадратных километров, то есть там можно было бы разместить две Украины, а заодно и Беларусь.

На западе Баренцево граничит с Норвежским морем, на востоке — с Карским морем, а на северо-западе — с архипелагом Шпицберген. Средняя глубина там — 230 метров. И вот что интересно: благодаря теплому Североатлантическому течению южная часть этого моря остается свободной ото льда круглый год, хотя остальная часть замерзает.

Летом самая тёплая вода именно в южных, а также в западных частях Баренцева моря, где температура достигает 14 градусов. Зато в открытой и северной частях – всего до 6. Можно ли там купаться? Да – в том смысле, что люди всё-таки заходят в воду, но без гидрокостюма долго не продержишься. Что же тогда привлекает сюда туристов?

На волнах Баренцева моря можно даже заниматься серфингом: смотрите видео norrona

Купаться опасно, но отдыхать модно: что такое coldcation?

В целом – это вписывается в рамки сравнительно нового, существующего уже несколько лет тренда coolcation. Даже в 2026 поиски холодных направлений для отдыха, таких как Исландия или даже Гренландия, выросли на три четверти по сравнению с предыдущим годом.

То есть к сегодняшнему дню стремление к отдыху в прохладных северных регионах вместо жаркого Средиземноморья стало более чем заметным. Рекордная жара и переполненность курортов Испании, Греции и Италии активно выталкивают туристов на север.

Например, Тромсё – арктический университетский городок на побережье Норвежского моря, совсем рядом с Баренцевым – в 2025 году установил рекорд посещаемости. Причём речь идёт не только о зимнем сезоне полярного сияния, но и впервые за десятилетие о лете и осени.

Невероятный Шпицберген за одну минуту: смотрите видео OntdekSpitsbergen

За чем туристы едут на Шпицберген и в целом на Баренцево море?

Шпицберген – это норвежский архипелаг прямо над Баренцевым морем, и именно он стал одним из символов coolcation-туризма. Люди едут туда, чтобы иметь возможность встретить белых медведей, увидеть китов, моржей, и чтобы насладиться бесконечным арктическим летним солнцем полярного дня.

Также летом на Баренцевом море гнездятся не менее 20 миллионов морских птиц 40 видов в 1600 колониях. Оно является одним из самых продуктивных морей в мире – и одной из важнейших рыбопромысловых акваторий планеты, а значит и меккой для рыболовного туризма.

Популярны здесь и арктические круизы – огромные экспедиционные лайнеры и яхты показывают людям ледники, которые тают и падают в воду, замерзшие фьорды и огромные скалы. И как не упомянуть об экстремальном дайвинге – пусть вода и холодная, но в ней фантастическая видимость до 30 или даже 40 метров вглубь.

В общем, конечно, Баренцево море – это не место для тех, кто ищет загар и шезлонги. А для тех, кто хочет почувствовать воздух, которым ещё не дышали несколько миллиардов людей – холодный, резкий, и очень живой. Похоже, именно за ним будет стоять очередь в ближайшие годы.