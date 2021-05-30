Двое не разминутся: самая узкая улочка Праги, оснащенная светофором

В самом старом районе Праги есть чрезвычайно узенькая улица, где не разминутся даже два человека. Чтобы там не возникало досадных ситуаций, с обеих сторон ее оснастили светофорами.
Называется улица Винарна Чертовка. Ее ширина составляет всего 70 сантиметров, а длина – примерно 32 метра. По своей сути – это просто несколько десятков ступенек между соседними зданиями.
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Пожарный проход
Если обратиться к истории, свой статус улицы Винарна Чертовка получила относительно недавно. Сначала она была пожарным проходом между двумя отдельно стоящими домами.
Самая узкая улица Праги / Фото unusualplaces
Создали его в середине XV века после двух крупных пожаров, случившихся в Праге с разницей в 35 лет. Основной задачей прохода было обеспечение быстрой эвакуации людей и предотвращение слишком быстрого распространения огня.
По сути это – пожарный переход / Фото unusualplaces
Официально Винарна Чертовка до сих пор является пожарным проходом, а все опознавательные знаки и реклама в туристических брошюрах рассчитаны исключительно на привлечение внимания гостей города.
Самая узкая улица Праги оснащена светофорами / Фото unusualplaces
Стоит отметить, что когда-то в Праге было множество таких "улочек". До наших дней сохранились лишь несколько, и Винарна Чертовка – самая знаменитая среди них.
Почему такое название
Свое название улица получила из-за неподалеку расположенного ресторанчика с замечательным винным магазином. Само заведение назвали в честь реки Чертовки, которая протекает неподалеку. Здесь же находится одноименная винодельня.
Самая узкая улица называется Винарна Чертовка / Фото unusualplaces
Как установили светофор
- Если вы когда-нибудь туда попадете, то определенно услышите истории, как в Винарне Чертовке пострадала тучная дама или мужчина. Или же как два человека встретились внутри и не смогли разминуться.
- Насколько эти истории правдивы, можно лишь догадываться, но во избежание таких огорчений представители пожарной охраны распорядились установить пешеходные светофоры с обоих концов улицы.
- Правила привычные: если горит зеленый свет, смело можно нырять между домами, а когда же загорается красный – нужно дождаться, пока улицу не освободят. Светофорами управляют вручную с помощью специальной кнопки.