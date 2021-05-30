Двое не разминутся: самая узкая улочка Праги, оснащенная светофором

В самом старом районе Праги есть чрезвычайно узенькая улица, где не разминутся даже два человека. Чтобы там не возникало досадных ситуаций, с обеих сторон ее оснастили светофорами.

Называется улица Винарна Чертовка. Ее ширина составляет всего 70 сантиметров, а длина – примерно 32 метра. По своей сути – это просто несколько десятков ступенек между соседними зданиями.

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Пожарный проход

Если обратиться к истории, свой статус улицы Винарна Чертовка получила относительно недавно. Сначала она была пожарным проходом между двумя отдельно стоящими домами.



Самая узкая улица Праги / Фото unusualplaces

Создали его в середине XV века после двух крупных пожаров, случившихся в Праге с разницей в 35 лет. Основной задачей прохода было обеспечение быстрой эвакуации людей и предотвращение слишком быстрого распространения огня.



По сути это – пожарный переход / Фото unusualplaces

Официально Винарна Чертовка до сих пор является пожарным проходом, а все опознавательные знаки и реклама в туристических брошюрах рассчитаны исключительно на привлечение внимания гостей города.



Самая узкая улица Праги оснащена светофорами / Фото unusualplaces

Стоит отметить, что когда-то в Праге было множество таких "улочек". До наших дней сохранились лишь несколько, и Винарна Чертовка – самая знаменитая среди них.

Почему такое название

Свое название улица получила из-за неподалеку расположенного ресторанчика с замечательным винным магазином. Само заведение назвали в честь реки Чертовки, которая протекает неподалеку. Здесь же находится одноименная винодельня.



Самая узкая улица называется Винарна Чертовка / Фото unusualplaces

Как установили светофор