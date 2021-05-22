Сложные геометрические мотивы, выложенные первозданной плиткой, обнимают трещины и громко заявляют о том, что на этом месте что-то случилось. Работы Емемема можно найти по всему Парижу, Лиону и даже в Барселоне.

Читайте также В Житомире пешеходный переход украсили "вышивкой": фото

Занятия на всю жизнь

Впервые Емемем постелил мозаику на тротуаре 10 лет назад, когда оказался у поврежденной аллеи в Лионе. На то время он уже работал с керамикой и применил свое мастерство на оживленной открытой территории.

С 2016 года он постоянно заполняет выбоины на тротуарах и обвалившиеся фасады домов по всей Франции.

"Это последовательность многих мест, размышлений и экспериментов, которые я делал раньше. Я занимался подобными вещами раньше, используя другие техники и опоры. И когда наконец появилось это (ремонт тротуаров мозаикой – 24 канал), я понял, что нашел именно то, чем буду заниматься всю жизнь,

– рассказывает Емемем.

Художник мозаики часто проводит различные выставки своих работ, а также публикует фотографии в инстаграме.