Складні геометричні мотиви, викладені первозданною плиткою, обнімають тріщини та голосно заявляють про те, що на цьому місці щось трапилося. Роботи Емемема можна знайти по всьому Парижу, Ліону і навіть у Барселоні.

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Заняття на все життя

Вперше Емемем постелив мозаїку на тротуарі 10 років тому, коли опинився у пошкодженій алеї в Ліоні. На той час він вже працював з керамікою та застосував свою майстерність на пожвавленій відкритій території.

З 2016 року він постійно заповнює вибоїни на тротуарах та обвалені фасади будинків по всій Франції.

"Це послідовність багатьох місць, роздумів і експериментів, які я робив раніше. Я займався подібними речами раніше, використовуючи інші техніки та опори. І коли нарешті з’явилося це (ремонт тротуарів мозаїкою – 24 канал), я зрозумів, що знайшов саме те, чим буду займатися все життя,

– розповідає Емемем.

Художник мозаїки часто проводить різні виставки своїх робіт, а також публікує світлини в інстаграмі.