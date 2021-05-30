Називається вулиця Винарня Чертовка. Її ширина складає всього 70 сантиметрів, а довжина – приблизно 32 метри. По своїй суті – це просто кілька десятків сходинок між сусідніми будівлями.

Читайте також Француз латає мозаїкою діри на тротуарах, створюючи барвисті орнаменти

Пожежний прохід

Якщо звернутися до історії, свій статус вулиці Винарня Чертовка отримала відносно недавно. Спочатку вона була пожежним проходом між двома окремо розташованими будинками.



Найвужча вулиця Праги / Фото unusualplaces

Створили його в середині XV століття після двох найбільших пожеж, що трапилися в Празі з різницею у 35 років. Основним завданням проходу було забезпечення швидкої евакуації людей та запобігання занадто швидкого поширення вогню.



По суті це – пожежний перехід / Фото unusualplaces

Офіційно Винарня Чертовка досі є пожежним проходом, а всі розпізнавальні знаки та реклама в туристичних брошурах розраховані виключно на привернення уваги гостей міста.



Найвужча вулиця Праги оснащена світлофорами / Фото unusualplaces

Варто зазначити, що колись у Празі було безліч таких "вуличок". До наших днів збереглися лише кілька, і Винарня Чертовка – найзнаменитіша серед них.

Чому така назва

Свою назву вулиця отримала через неподалік розташований ресторанчик з чудовим винним магазином. Сам заклад назвали на честь річки Чортиці, яка протікає неподалік. Тут же знаходиться однойменна виноробня.



Найвужча вулиця називається Винарня Чертовка / Фото unusualplaces

Як встановили світлофор