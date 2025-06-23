Называют самым красивым в стране: эта сказочная деревня в Англии притягивает толпы туристов

В 19 веке известный писатель и художник Уильям Моррис назвал это село в Англии самым красивым в стране. Поскольку взгляду уважаемых художников привыкли доверять, оно еще тогда привлекло внимание путешественников.

Глядя даже просто на фото, можно с уверенностью сказать, что писатель не ошибался. Село является настоящей жемчужиной Англии, ведь отражает ее традиционный стиль, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Mirror.

Обратите внимание "Мы как в КНДР", – жители самого красивого села в Великобритании жалуются на жизнь

Какое село называют самым красивым в Англии

Это деревня Бибери, расположенная в графстве Глостершир. Это главное место для туристов, которые хотят увидеть традиционную английскую деревню. Правда, это своеобразный недостаток, ведь туристов здесь действительно целые толпы.

Представьте себе сказочную британскую деревню с ноткой магии Гарри Поттера. Но даже тогда вы сможете полностью передать всю красоту этого места. Бибери – волшебное, причудливое место, которое можно считать жемчужиной региона, известного своей красотой,

– поделился местный путешественник.

Визитной карточкой Бибери, несомненно, является комплекс зданий Арлингтон-Роу, построенный из местного камня в 1380 г. Сначала это был склад с шерстью, а в 17 веке его переоборудовали на коттеджи для ткачей. Это, пожалуй, самое зафотографированное место в регионе, а возможно, и во всей Англии.



Коттеджи Арлингтон-Роу / Фото Wikipedia

Количество путешественников здесь очень большое. Примерно 600 человек, которые живут в Бибере постоянно, ежедневно делят узкие улочки и красивые поля с туристическими группами и автобусами. А путешественников здесь в основном тысячи.

Где расположена деревня Бибери в Англии: карта

Бибери особенно часто посещают японские туристы. Это в значительной степени связано с тем, что один из их императоров Хирохито останавливался в селе во время путешествия по Европе.