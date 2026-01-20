Какая река самая длинная в мире и протекает через более десятка стран
- Нил является самой длинной рекой в мире с длиной 6650 километров, которая протекает через 11 африканских стран.
- Основной поток Нила проходит через Уганду, Южный Судан, Судан и Египет, но бассейн охватывает значительно больше.
Эта огромная водная артерия протекает через 11 африканских стран. Что делает ее одной из самых международных речных систем планеты.
Речь идет о Ниле, что официально является самой длинной рекой в мире – 6650 километров. 24 Канал со ссылкой на материалы энциклопедии Britannica расскажет об этом подробнее.
Нил – самая длинная река планеты: через какие страны она протекает?
Длину Нила считают от самого отдаленного источника – реки Кагера в Руанде, и до устья в Средиземном море в Египте. Но путь реки имеет три отдельные секции.
Это Верхний Нил – от озера Виктория до Хартума на 3700 километров, Средний Нил – от Хартума до Асуана на 1800 километров, и Нижний Нил – от Асуана до дельты Средиземного моря на 1150 километров. Вместе это составляет рекордные 6650 километров.
Сегодня, возможно, со всеми имеющимися способами передвижения, это расстояние не впечатляет. А вот древние лодки тратили от 3 до 4 месяцев, чтобы преодолеть полную длину реки. И она играла ключевую роль в развитии древнеегипетской цивилизации.
Обратите внимание: есть адепты мнения о том, что Амазонка длиннее Нила. Но пока научный консенсус считает ее второй самой длинной в мире – в 6400 километров.
Что интересно, бассейн реки Нил охватывает более 10% площади Африки. Многие страны этого бассейна полагаются почти исключительно на Нил как источник пресной воды.
Нил течет с юга на север через восточную Африку, затрагивая 11 стран, как указывает studycountry.com. Это делает реку жизненно важной водной артерией для миллионов людей по всему континенту.
Зрелищные кадры реки Нил с дрона: смотрите видео DroneSnap
Какие же страны пересекает Нил? Бассейн этой реки охватывает Демократическую Республику Конго, Танзанию, Бурунди, Руанду, Уганду, Кению, Эфиопию, Эритрею, Южный Судан, Судан и Египет.
Впрочем, следует понимать, что первичный главный поток Нила физически проходит через меньшее количество стран. Их только 4 – это Уганда, Южный Судан, Судан и Египет.
Также стоит знать, что Нил имеет два основных притока, которые сливаются в столице Судана Хартуме. Это Белый Нил, берущий начало из озера Виктория в Уганде – второго по величине пресноводного озера мира, и Синий Нил, начинающийся из озера Тана в Эфиопском нагорье и обеспечивающий большинство плодородного ила.
Интересный факт: общая длина Нила эквивалентна расстоянию от Киева до Дели, столицы Индии. А еще Нил почти на 1000 километров длиннее системы Миссисипи-Миссури в США.
Какие еще есть в мире интересные водные туристические чудеса?
Водопад Анхель в Венесуэле – самый высокий в мире, в 979 метров, из которых 807 метров составляет непрерывное свободное падение. Вода спадает с вершины Ауянтепуй – "горы Дьявола".
Дунай – река в Европе, берущая начало в горах Германии и протекающая в целом через 10 стран. Это еще Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина. Дунай простирается на 2857 километров.
