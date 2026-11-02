В Китае запустили самую длинную кольцевую линию метро, работающую без машинистов

В Китае запустили самую длинную кольцевую линию метро. Для большого города, разделенного широкими реками, скоростное сообщение между берегами всегда было серьезной проблемой. Новое подземное кольцо позволяет пассажирам легко передвигаться по городу без лишних пересадок и пробок.

Как сообщает издание Global Times, в китайском мегаполисе Ухань полноценно заработала недавно построенная линия метро. Она должна существенно упростить повседневные поездки горожан и соединить между собой ключевые районы.

Каковы масштабы новой линии метро?

Это самая длинная кольцевая линия метро в Китае – ее длина составляет 59,9 километра, и на ней расположено 37 подземных станций. Полный проезд по всему кольцу занимает около 96 минут. Маршрут проходит через 7 центральных районов города и соединяет 2 главных железнодорожных вокзала – Ханькоу и Учан.

Как выглядит самая длинная кольцевая линия метро в Китае / инстаграм chinaxinhuanews

Линия пересекается с 18 другими маршрутами метро (как действующими, так и запланированными). Запуск проходил в два этапа: первый участок (35,3 километра) открыли 1 мая, а 29 октября 2026 года запустили второй участок (24,6 километра), который и замкнул этот круг.

Как поезда работают без машинистов?

Главная особенность новой линии – полностью автоматическая система управления высочайшего уровня. Поезда ездят без машинистов и самостоятельно выполняют весь цикл работ. Система работы выглядит следующим образом:

Утро: поезда сами "просыпаются", проводят самодиагностику и выезжают из депо.

поезда сами "просыпаются", проводят самодиагностику и выезжают из депо. День: автономно останавливаются на станциях, разворачиваются на конечных и подстраивают интервалы движения в часы пик.

автономно останавливаются на станциях, разворачиваются на конечных и подстраивают интервалы движения в часы пик. Ночь: после завершения работы самостоятельно возвращаются в депо и переходят в режим сна.

Людям не нужно вмешиваться в этот процесс, хотя диспетчеры могут в любой момент удаленно взять управление на себя. Кроме того, в случае сбоев или аварий поезда умеют самостоятельно находить объездные маршруты.