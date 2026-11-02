В Китае запустили самую длинную кольцевую линию метро, работающую без машинистов

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Как сообщает издание Global Times, в китайском мегаполисе Ухань полноценно заработала недавно построенная линия метро. Она должна существенно упростить повседневные поездки горожан и соединить между собой ключевые районы.

Каковы масштабы новой линии метро?

Это самая длинная кольцевая линия метро в Китае – ее длина составляет 59,9 километра, и на ней расположено 37 подземных станций. Полный проезд по всему кольцу занимает около 96 минут. Маршрут проходит через 7 центральных районов города и соединяет 2 главных железнодорожных вокзала – Ханькоу и Учан.

Как выглядит самая длинная кольцевая линия метро в Китае / инстаграм chinaxinhuanews

Линия пересекается с 18 другими маршрутами метро (как действующими, так и запланированными). Запуск проходил в два этапа: первый участок (35,3 километра) открыли 1 мая, а 29 октября 2026 года запустили второй участок (24,6 километра), который и замкнул этот круг.

Как поезда работают без машинистов?

Главная особенность новой линии – полностью автоматическая система управления высочайшего уровня. Поезда ездят без машинистов и самостоятельно выполняют весь цикл работ. Система работы выглядит следующим образом:

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Утро: поезда сами "просыпаются", проводят самодиагностику и выезжают из депо.

поезда сами "просыпаются", проводят самодиагностику и выезжают из депо. День: автономно останавливаются на станциях, разворачиваются на конечных и подстраивают интервалы движения в часы пик.

автономно останавливаются на станциях, разворачиваются на конечных и подстраивают интервалы движения в часы пик. Ночь: после завершения работы самостоятельно возвращаются в депо и переходят в режим сна.

Людям не нужно вмешиваться в этот процесс, хотя диспетчеры могут в любой момент удаленно взять управление на себя. Кроме того, в случае сбоев или аварий поезда умеют самостоятельно находить объездные маршруты.