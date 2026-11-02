У Китаї запустили найдовшу кільцеву лінію метро, яка працює без машиністів

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Як повідомляє видання Global Times, у китайському мегаполісі Ухань повноцінно запрацювала новозбудована лінія метро. Вона має суттєво спростити щоденні поїздки містян і з'єднати між собою ключові райони.

Які масштаби має нова лінія метро?

Це найдовша кільцева лінія метро в Китаї – її довжина становить 59,9 кілометра, і вона має 37 підземних станцій. Повний проїзд усього кола займає близько 96 хвилин. Маршрут проходить через 7 центральних районів міста та з'єднує 2 головні залізничні вокзали – Ханькоу та Учан.

Як виглядає найдовша кільцева лінія метро в Китаї / інстаграм chinaxinhuanews

Лінія перетинається з 18 іншими маршрутами метро (як тими, що працюють, так і запланованими). Запуск відбувався у 2 етапи: першу ділянку (35,3 кілометра) відкрили 1 травня, а 29 жовтня 2026 року запустили другу частину (24,6 кілометра), яка й замкнула це коло.

Як поїзди працюють без машиністів?

Головна фішка нової лінії – повністю автоматична система управління найвищого рівня. Потяги їздять без водіїв і самостійно виконують увесь цикл робіт. Система роботи є такою:

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Ранок: поїзди самі "прокидаються", роблять самодіагностику та виїжджають із депо.

поїзди самі "прокидаються", роблять самодіагностику та виїжджають із депо. День: автономно зупиняються на станціях, розвертаються на кінцевих та підлаштовують інтервали руху в години пік.

автономно зупиняються на станціях, розвертаються на кінцевих та підлаштовують інтервали руху в години пік. Ніч: після завершення роботи самі повертаються в депо та переходять у режим сну.

Людям не потрібно втручатися в цей процес, хоча диспетчери можуть перехопити керування віддалено в будь-який момент. Крім того, у разі збоїв чи аварій поїзди вміють самі знаходити обхідні шляхи.