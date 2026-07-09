Платформа для рыболовов Rybalka Club проанализировала свежие данные государственного мониторинга поверхностных вод, проводимого Госводагентством Украины. Исследование охватило 348 пунктов наблюдения в семи речных бассейнах. При оценке учитывались шесть основных гидрохимических показателей: растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода, содержание аммония, нитритов, нитратов и фосфатов.

Какие области стали лидерами по чистоте воды?

В целом результаты оказались довольно позитивными: 68% всех исследованных проб соответствовали рыбохозяйственным нормам по всем показателям. В то же время 11% точек получили оценку "плохое качество". Почти все они расположены ниже мест сброса сточных вод городских очистных сооружений или промышленных предприятий.

Лучшие результаты продемонстрировал запад Украины. Абсолютными лидерами рейтинга стали:

Черновицкая область – 100%;

Закарпатская область – 100%;

Тернопольская область – 93%.

В Черновицкой и Закарпатской областях ни одна из исследованных проб не показала даже умеренного качества: все они соответствовали высоким стандартам. Эксперты объясняют это особенностями горных рек бассейнов Дуная и Тисы. Быстрое течение, естественное обновление воды и небольшая промышленная нагрузка помогают водоемам оставаться чистыми.

Еще ранее экологи отмечали, что именно горные реки Карпат традиционно считаются одними из самых чистых в Украине. К ним относятся Лимница, Быстрица, Свича, Стрый, Тиса, Тересва, Боржава, Уж, Убля, Уличка и Прут. Они берут начало в горах, протекают через малонаселенные территории и в меньшей степени страдают от промышленного загрязнения.

Чистота водоемов зависит не только от природы, но и от деятельности человека. На нее влияют работа очистных сооружений, промышленные предприятия, сброс сточных вод, а также особенности рельефа. Именно поэтому даже соседние регионы могут существенно отличаться по качеству воды.

Какие водоемы Украины традиционно считаются одними из самых чистых?

Помимо результатов государственного мониторинга, в Украине есть водоемы, которые уже много лет считаются одними из самых чистых благодаря своему природному происхождению, расположению и особенностям питания.

Озеро Белое (Ровенская область)

Расположено на территории Ровенского природного заповедника. Оно имеет карстовое происхождение, а его название связано с меловыми породами, покрывающими дно. Озеро питается преимущественно подземными источниками, а его вода отличается высокой прозрачностью (до двух метров) и низкой минерализацией.

Как выглядит озеро Белое: смотреть видео

Озеро Синевир (Закарпатская область)

Является крупнейшим высокогорным озером Украинских Карпат и входит в природоохранную территорию. Оно образовалось в результате горного оползня, а питается преимущественно поверхностными водами и осадками. Благодаря расположению среди гор и отсутствию значительной антропогенной нагрузки вода в озере остается чистой и имеет низкий уровень минерализации.

Озеро Синевир / фото Canva

Озеро Бребенескул (Закарпатская область)

Самое высокогорное озеро Украины, расположенное на высоте 1801 метр над уровнем моря. Оно имеет ледниковое происхождение и находится на территории Черногорского массива.

Как выглядит озеро Бребенескул: смотреть видео

Вода в озере отличается очень низкой минерализацией, а благодаря удаленности от населенных пунктов и промышленности водоем сохраняет свою природную чистоту.

Стоит помнить: любоваться пейзажами высокогорных озер можно, а вот купаться – нет. Они являются особенно уязвимыми природными экосистемами, поэтому находятся под охраной, а купание в таких водоемах запрещено!