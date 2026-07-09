Платформа для рибалок Rybalka Club проаналізувала свіжі дані державного моніторингу поверхневих вод, які проводить Держводагентство України. Дослідження охопило 348 пунктів спостереження у семи річкових басейнах. Під час оцінки враховували шість основних гідрохімічних показників: розчинений кисень, біохімічне споживання кисню, вміст амонію, нітритів, нітратів і фосфатів.

Які області стали лідерами за чистотою води?

Загалом результати виявилися доволі позитивними: 68% усіх досліджених проб відповідали рибогосподарським нормам за всіма показниками. Водночас 11% точок отримали оцінку "погана якість". Майже всі вони розташовані нижче місць скидання стічних вод міських очисних споруд або промислових підприємств.

Найкращі результати продемонстрував захід України. Абсолютними лідерами рейтингу стали:

Чернівецька область – 100%;

Закарпатська область – 100%;

Тернопільська область – 93%.

У Чернівецькій та Закарпатській областях жодна із досліджених проб не показала навіть помірної якості: всі вони відповідали високим стандартам. Експерти пояснюють це особливостями гірських річок басейнів Дунаю та Тиси. Швидка течія, природне оновлення води та невелике промислове навантаження допомагають водоймам залишатися чистими.

Ще раніше екологи зазначали, що саме гірські річки Карпат традиційно вважаються одними з найчистіших в Україні. До них належать Лімниця, Бистриця, Свіча, Стрий, Тиса, Тересва, Боржава, Уж, Убля, Улічка та Прут. Вони беруть початок у горах, проходять через менш заселені території та менше потерпають від промислового забруднення.

Чистота водойм залежить не лише від природи, а і від діяльності людини. На неї впливають робота очисних споруд, промислові підприємства, скидання стічних вод, а також особливості рельєфу. Саме тому навіть сусідні регіони можуть суттєво відрізнятися за якістю води.

Які водойми України традиційно вважаються одними з найчистіших?

Окрім результатів державного моніторингу, в Україні є водойми, які вже багато років вважаються одними з найчистіших завдяки своєму природному походженню, розташуванню та особливостям живлення.

Озеро Біле (Рівненська область)

Розташоване на території Рівненського природного заповідника. Воно має карстове походження, а його назва пов'язана з крейдяними породами, що вкривають дно. Озеро живиться переважно підземними джерелами, а його вода відзначається високою прозорістю (до двох метрів) та низькою мінералізацією.

Як виглядає озеро Біле: дивитись відео

Озеро Синевир (Закарпатська область)

Є найбільшим високогірним озером Українських Карпат і входить до природоохоронної території. Воно утворилося внаслідок гірського зсуву, а живиться переважно поверхневими водами та опадами. Завдяки розташуванню серед гір і відсутності значного антропогенного навантаження вода в озері залишається чистою та має низький рівень мінералізації.

Озеро Синевир / фото Canva

Озеро Бребенескул (Закарпатська область)

Найвисокогірніше озеро України, розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря. Воно має льодовикове походження та знаходиться на території Чорногірського масиву.

Як виглядає озеро Бребенескул: дивитись відео

Вода в озері характеризується дуже низькою мінералізацією, а через віддаленість від населених пунктів і промисловості водойма зберігає свою природну чистоту.

Варто пам'ятати: милуватися краєвидами високогірних озер можна, а ось купатися ні. Вони є особливо вразливими природними екосистемами, тому їх охороняють, а купання у таких водоймах заборонене!