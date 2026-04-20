Сезон сакур во Львове начался: где искать деревья и как работает карта цветения

Весна во Львове ежегодно сопровождается периодом цветения сакур. В городе есть несколько десятков локаций, где можно увидеть розовые цветы, сделать фото и прогуляться среди цветущих аллей. Со ссылкой на Lviv Travel, рассказываем о таких местах.

Где во Львове чаще всего можно увидеть цветение сакур?

Одной из крупнейших зон цветения является парк парк имени Папы Римского Иоанна Павла II, где высажено около 120 деревьев сакуры. Это одна из самых массовых посадок в городе, которая стала популярным местом весенних прогулок.



Парк имени Папы Римского Иоанна Павла II / фото Дарьи Кухар

По состоянию на 20 апреля сакуры также можно увидеть на:

площади Петрушевича (аллея из более десяти деревьев);

улице Черновицкой (дорога к железнодорожному вокзалу и территория возле него);

улице Городоцкой (вблизи церкви святой Анны);

площади Мытной, где рядом с сакурами растут райские яблони и миндаль;

площади Музейной возле Доминиканского собора (одно дерево сакуры);

территории Львовского торгово-экономического университета (улица Туган-Барановского, 10);

входной зоне Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого (Шевченковский гай);

улицах Тютюнников, Самойленко, Героев Майдана и Котлярской;

пересечении улиц Студенческой и Зеленой;

углу улиц Гнатюка и Наливайко (возле гостиницы Rius);

Также Lviv Tourism Office создали удобную интерактивную карту цветения во Львове, где обозначают все актуальные локации сакуры и других цветов в городе. Карта регулярно обновляется ежедневно, поэтому позволяет проверить, где именно сейчас продолжается цветение и стоит ли ехать на конкретную локацию в определенный день. Если вы не уверены, актуальна ли сакура или другие деревья в выбранный период, можно просто открыть карту и посмотреть свежую информацию онлайн.

Где и когда цветут другие цветы?