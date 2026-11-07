Самый известный храм Барселоны строили 137 лет без разрешения: какой счет пришлось оплатить
В самом сердце Барселоны возвышается храм, ставший одним из самых известных символов города. Его строительство продолжается уже несколько поколений, а за необычной архитектурой скрывается неожиданная история с документами и миллионными затратами.
Саграда Фамилия – одно из самых известных произведений архитектора Антонио Гауди. Храм отличается необычными башнями, фасадами и интерьером, вдохновленным природой. Однако путь к его строительству оказался непростым не только с архитектурной, но и с юридической точки зрения. Об этом рассказывает польское издание Podroze Gazeta.pl.
Почему Саграда Фамилия так долго строилась без разрешения?
Строительство храма началось в 1882 году. Сначала проектом занимался архитектор Франсиско де Паула дель Вильяр, но уже через год его сменил Антонио Гауди. Он изменил первоначальный замысел и создал проект с необычными формами, вдохновленными природой. В 1885 году Гауди подал заявление на получение разрешения властям Сант-Марти-де-Провенсальс, однако официального ответа так и не получил.
В 1897 году этот населенный пункт был присоединен к Барселоне, но вопрос с документами остался нерешенным. Несмотря на это, строительство продолжалось десятилетиями. Только в июне 2019 года городские власти Барселоны выдали официальное разрешение на продолжение работ.
Сколько стоила легализация храма?
За получение разрешения фонд, управляющий Саграда Фамилия, должен был заплатить 4,6 миллиона евро. Но это была не единственная финансовая договоренность с городом. Еще в 2018 году стороны заключили соглашение, по которому фонд обязался в течение десяти лет направить 36 миллионов евро на развитие инфраструктуры вблизи храма.
Средства должны были пойти на улучшение общественного транспорта, реконструкцию улиц и обустройство удобств для пешеходов. Эти 36 миллионов евро не были штрафом за отсутствие разрешения, а представляли собой отдельное обязательство, связанное с влиянием популярной туристической достопримечательности на жизнь города.
Архитектор посвятил работе над Саграда Фамилия более 40 лет. В конце жизни он почти полностью сосредоточился на строительстве и даже поселился на территории храма, чтобы лично контролировать воплощение своего замысла. Однако Гауди умер в 1926 году, так и не увидев завершенного сооружения.
Его преемники продолжили работу по сохранившимся чертежам и макетам. Часть документации была уничтожена во время гражданской войны в Испании. По проекту базилика будет иметь 18 башен, посвященных двенадцати апостолам, четырем евангелистам, Деве Марии и Иисусу Христу. Самая высокая из них, посвященная Христу, будет достигать примерно 172,5 метра.
Строительство финансируется преимущественно за счет частных пожертвований и продажи билетов. Во время пандемии COVID-19 количество туристов резко сократилось, поэтому храм лишился значительной части доходов, а график дальнейших работ пришлось изменить.
В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI освятил храм и присвоил ему статус малой базилики. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены фасад Рождества Христова и крипта, связанные с творчеством Гауди.
Если вы еще не видели это место, то на осмотр храма стоит выделить не менее часа. Билеты лучше покупать заранее на официальном сайте, а для подъема на башни нужен отдельный билет. Добраться до базилики можно на метро: рядом находится станция Sagrada Familia, которую обслуживают линии L2 и L5.
Где находится Саграда Фамилия: смотреть на карте