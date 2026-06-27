Путешественникам, которые ищут не только отдых у моря, но и необычные природные пейзажи, рекомендуют обратить внимание на один из самых впечатляющих пешеходных маршрутов Португалии. Как сообщает The Guardian, тропа проходит вдоль Атлантического побережья, открывая виды на скалы, уединенные пляжи и малоизвестные уголки региона Алгарве.

Смотрите также Гигантские волны и реки у океана: пляжи в Португалии, от которых перехватывает дыхание

Что известно о Рыбацкой тропе, которая открывает дикую сторону Алгарве?

Rota Vicentina, или Рыбацкая тропа – это маршрут протяженностью 226 километров, пролегающий от Лагоса до Сан-Торпе в регионе Алентежу. Изначально этот путь проложили рыбаки, чтобы добраться до труднодоступных мест для рыбалки вдоль Атлантического океана. Сейчас она является частью большого пешеходного и велосипедного маршрута, протянувшегося на сотни километров через Португалию.

Как выглядит маршрут: смотрите видео

Маршрут проходит через западную часть Алгарве, где туристы могут увидеть высокие известняковые скалы, дикие пляжи и виды на океан. Одной из отправных точек является рыбацкая деревня Салема, расположенная в природном парке Висентин-Кост. Отсюда путешественники отправляются по тропе вдоль побережья, ориентируясь по специальному сине-зеленому знаку Fishermen's Trail. Путь пролегает мимо тихих пляжей, скал и бухт, которые остаются малолюдными из-за своего удаленного расположения.

На одном из этапов маршрута путешественники добираются до Сагреша – города, известного своими волнами для серфинга. Неподалеку находится мыс Кабо-де-Сан-Висенте с маяком XIX века, возвышающимся на высокой скале у океана. Это место когда-то называли "концом света" из-за его расположения на самой западной точке континентальной Европы.

Далее маршрут ведёт в Вила-ду-Биспо – небольшой городок с домами пастельных тонов и тихими улочками. После этого путешественники вновь возвращаются к побережью, где проходят мимо одних из самых живописных участков маршрута, в частности пляжей Прайя-да-Пена-Фурада и Бордейра.

Смотрите также "Мадейра – остров вечной весны": подробный путеводитель со всеми интересными фактами об этой жемчужине Португалии

Конечной точкой похода стал район Аррифана, популярный среди серферов. Здесь маршрут заканчивается у пляжа с барами и ресторанами, где можно отдохнуть после многокилометрового пути.