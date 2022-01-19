Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair заявил об открытии новых рейсов. Ирландский авиаперевозчик запустит 13 маршрутов из четырех аэропортов Украины.

Запуск полетов запланирован в период летнего расписания, с 27 марта 2022 года, когда страна перейдет на летнее время. Помимо рейса Киев – Корфу, стартующего с 7 июня.

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Ryanair запускает 13 новых рейсов из 4 городов Украины

Больше всего новых направлений получил Львов – 6, из Киева и Одессы откроют по три новых маршрута, а из Херсона только один.

Из Киева:

Брюссель (Шарлеруа)

Корфу (Керкира)

Стокгольм (Орландо)

Из Львова:

Барселона

Брюссель (Шарлеруа)

Гданьск

Нюрнберг

Стокгольм (Орландо)

Загреб

Из Одессы:

Брюссель (Шарлеруа)

Лондон (Станстед)

Венеция (Марко Поло)

Из Херсона:

Варшава (Модлин)

Так, общая частота полетов по всем новым маршрутам составит 28 рейсов в неделю.

Запуск новых рейсов Ryanair стал возможным после заключения соглашения об открытом небе между Европейским союзом и Украиной.

Отмечается, что лоукостер Ryanair называет собственное обновленное летнее расписание полетов из Украины самым масштабным в своей истории. Ведь тот содержит 90 маршрутов, а общая частота полетов – более 230 раз в неделю.