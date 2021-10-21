Ryanair предлагает билеты из Украины по 5 и 8 евро по разным направлениям: куда будет летать

В системе бронирования ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair появились дешевые билеты на рейсы из Украины. В частности из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Дешевые билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder. Также советуем воспользоваться поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

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Ryanair: много дешевых билетов из Украины

Ryanair предлагает билеты на некоторые рейсы из Киева и Львова по 4.9 евро и от 9.9 евро. Больше направлений с ценой от 7.9 евро из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Дешевые билеты есть на разные даты в ноябре – декабре 2021 года.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Куда и за сколько можно улететь

Из Киева:

Быдгощ – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Манчестер – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Дублин – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Катовице – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Краков – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Лондон-Станстед – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Рига – 7.9 евро;

– 7.9 евро; София – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Турин – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Вена – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Варшава Модлин – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Вроцлав – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Гданьск – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Дюссельдорф-Веце – 10 евро;

– 10 евро; Карлсруэ / Баден-Баден – 10 евро;

– 10 евро; Катания – 10 евро.

Из Львова:

Бари – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Болонья – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Лондон-Станстед – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Пиза – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Турин – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Каунас – 5 евро;

– 5 евро; Будапешт – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Варшава Модлин – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Венеция-Тревизо – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Вроцлав – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Краков – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Мемминген – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Неаполь – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Палермо – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Познань – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Рим Фьюмичино – 7.9 евро.

Из Одессы:

Катовице – 4.9 евро;

– 4.9 евро; Вроцлав – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Гданьск – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Краков – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Познань – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Милан-Бергамо – 8 евро;

– 8 евро; Будапешт – 9.74 евро;

– 9.74 евро; Берлин-Бранденбург – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Дюссельдорф-Веце – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Рим Фьюмичино – 9.9 евро;

– 9.9 евро; Корфу – 12.9 евро;

– 12.9 евро; Барселона – 13 евро;

– 13 евро; Болонья – 16.49 евро.

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Из Харькова:

Познань – 5 евро;

– 5 евро; Варшава Модлин – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Вильнюс – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Краков – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Милан-Бергамо – 7.9 евро;

– 7.9 евро; Будапешт – 9.9 евро.

Из Херсона:

Краков – 14.9 евро.

Условия въезда в страны Европы могут меняться, поэтому стоит проверять их на сайте консульской службы МИД Украины

Заметим, в СМИ появилась информация, что из-за ситуации с коронавирусом Украину могут исключить из перечня "безопасных" стран. В МИД заверили, пока в Евросоюзе такого формального решения не принимали.