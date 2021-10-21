Ryanair предлагает билеты из Украины по 5 и 8 евро по разным направлениям: куда будет летать
Источник:lowcost.ua
В системе бронирования ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair появились дешевые билеты на рейсы из Украины. В частности из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Дешевые билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder. Также советуем воспользоваться поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.
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Ryanair: много дешевых билетов из Украины
Ryanair предлагает билеты на некоторые рейсы из Киева и Львова по 4.9 евро и от 9.9 евро. Больше направлений с ценой от 7.9 евро из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Дешевые билеты есть на разные даты в ноябре – декабре 2021 года.
В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Куда и за сколько можно улететь
Из Киева:
- Быдгощ – 4.9 евро;
- Манчестер – 4.9 евро;
- Дублин – 7.9 евро;
- Катовице – 7.9 евро;
- Краков – 7.9 евро;
- Лондон-Станстед – 7.9 евро;
- Рига – 7.9 евро;
- София – 7.9 евро;
- Турин – 7.9 евро;
- Вена – 9.9 евро;
- Варшава Модлин – 9.9 евро;
- Вроцлав – 9.9 евро;
- Гданьск – 9.9 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 10 евро;
- Карлсруэ / Баден-Баден – 10 евро;
- Катания – 10 евро.
Из Львова:
- Бари – 4.9 евро;
- Болонья – 4.9 евро;
- Лондон-Станстед – 4.9 евро;
- Пиза – 4.9 евро;
- Турин – 4.9 евро;
- Каунас – 5 евро;
- Будапешт – 7.9 евро;
- Варшава Модлин – 7.9 евро;
- Венеция-Тревизо – 7.9 евро;
- Вроцлав – 7.9 евро;
- Краков – 7.9 евро;
- Мемминген – 7.9 евро;
- Неаполь – 7.9 евро;
- Палермо – 7.9 евро;
- Познань – 7.9 евро;
- Рим Фьюмичино – 7.9 евро.
Из Одессы:
- Катовице – 4.9 евро;
- Вроцлав – 7.9 евро;
- Гданьск – 7.9 евро;
- Краков – 7.9 евро;
- Познань – 7.9 евро;
- Милан-Бергамо – 8 евро;
- Будапешт – 9.74 евро;
- Берлин-Бранденбург – 9.9 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 9.9 евро;
- Рим Фьюмичино – 9.9 евро;
- Корфу – 12.9 евро;
- Барселона – 13 евро;
- Болонья – 16.49 евро.
Интересно МАУ устроила распродажу билетов на прямые перелеты из Киева и Одессы в Стамбул
Из Харькова:
- Познань – 5 евро;
- Варшава Модлин – 7.9 евро;
- Вильнюс – 7.9 евро;
- Краков – 7.9 евро;
- Милан-Бергамо – 7.9 евро;
- Будапешт – 9.9 евро.
Из Херсона:
- Краков – 14.9 евро.
Заметим, в СМИ появилась информация, что из-за ситуации с коронавирусом Украину могут исключить из перечня "безопасных" стран. В МИД заверили, пока в Евросоюзе такого формального решения не принимали.