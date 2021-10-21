Ryanair предлагает билеты из Украины по 5 и 8 евро по разным направлениям: куда будет летать

21 октября 2021 , 10:23
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Источник:

lowcost.ua

В системе бронирования ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair появились дешевые билеты на рейсы из Украины. В частности из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Дешевые билеты можно забронировать на сайте авиакомпании, с помощью сервиса Fare Finder. Также советуем воспользоваться поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

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Ryanair: много дешевых билетов из Украины

Ryanair предлагает билеты на некоторые рейсы из Киева и Львова по 4.9 евро и от 9.9 евро. Больше направлений с ценой от 7.9 евро из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Дешевые билеты есть на разные даты в ноябре – декабре 2021 года.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Куда и за сколько можно улететь

Из Киева:

  • Быдгощ – 4.9 евро;
  • Манчестер – 4.9 евро;
  • Дублин – 7.9 евро;
  • Катовице – 7.9 евро;
  • Краков – 7.9 евро;
  • Лондон-Станстед – 7.9 евро;
  • Рига – 7.9 евро;
  • София – 7.9 евро;
  • Турин – 7.9 евро;
  • Вена – 9.9 евро;
  • Варшава Модлин – 9.9 евро;
  • Вроцлав – 9.9 евро;
  • Гданьск – 9.9 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 10 евро;
  • Карлсруэ / Баден-Баден – 10 евро;
  • Катания – 10 евро.

Из Львова:

  • Бари – 4.9 евро;
  • Болонья – 4.9 евро;
  • Лондон-Станстед – 4.9 евро;
  • Пиза – 4.9 евро;
  • Турин – 4.9 евро;
  • Каунас – 5 евро;
  • Будапешт – 7.9 евро;
  • Варшава Модлин – 7.9 евро;
  • Венеция-Тревизо – 7.9 евро;
  • Вроцлав – 7.9 евро;
  • Краков – 7.9 евро;
  • Мемминген – 7.9 евро;
  • Неаполь – 7.9 евро;
  • Палермо – 7.9 евро;
  • Познань – 7.9 евро;
  • Рим Фьюмичино – 7.9 евро.

Из Одессы:

  • Катовице – 4.9 евро;
  • Вроцлав – 7.9 евро;
  • Гданьск – 7.9 евро;
  • Краков – 7.9 евро;
  • Познань – 7.9 евро;
  • Милан-Бергамо – 8 евро;
  • Будапешт – 9.74 евро;
  • Берлин-Бранденбург – 9.9 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9.9 евро;
  • Рим Фьюмичино – 9.9 евро;
  • Корфу – 12.9 евро;
  • Барселона – 13 евро;
  • Болонья – 16.49 евро.

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Из Харькова:

  • Познань – 5 евро;
  • Варшава Модлин – 7.9 евро;
  • Вильнюс – 7.9 евро;
  • Краков – 7.9 евро;
  • Милан-Бергамо – 7.9 евро;
  • Будапешт – 9.9 евро.

Из Херсона:

  • Краков – 14.9 евро.
Обратите внимание! Условия въезда в страны Европы могут меняться, поэтому стоит проверять их на сайте консульской службы МИД Украины.

Заметим, в СМИ появилась информация, что из-за ситуации с коронавирусом Украину могут исключить из перечня "безопасных" стран. В МИД заверили, пока в Евросоюзе такого формального решения не принимали.

Автор: Марта Касіянчук