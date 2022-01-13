Ryanair отменил к марту 7 рейсов из Украины: список направлений

Ирландский лоукостер объявил об отмене ряда рейсов из Львова, Киева и Херсона еще в конце 2021 года. Похоже, тенденция по сокращению авиаперелетов продолжится и дальше.

Так, с 1 – 28 февраля полностью упразднены маршруты из Львова, Киева и Херсона. Делимся перечнем сокращенных направлений.

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Ryanair отменяет рейсы в феврале: детали

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Киев – Быдгощ до 28 февраля,

до 28 февраля, Львов – Бари до 28 февраля,

до 28 февраля, Львов – Палермо до 28 февраля,

до 28 февраля, Львов – Турин до 28 февраля,

до 28 февраля, Львов – Братислава до 28 февраля,

до 28 февраля, Херсон – Краков до 28 февраля,

до 28 февраля, Херсон – Вена до 28 февраля.

Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы, так и продолжить отмену рейсов на март.

Ранее лоукостер приостановил 23 маршрута из балканских стран, в том числе из новой базы в столице Хорватии, Загреб. По словам генерального директора компании Майкла О'Лири, такое решение было принято на фоне отсутствия спроса и распространения Омикрона.