Ryanair организовал распродажу 250 тысяч билетов: список направлений с ценами

3 февраля 2022 , 12:10
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Источник:

Ryanair

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair организовала распродажу. Лоукостер продает 250 000 билетов со скидкой до 50%.

Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня – 3 февраля. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее!

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Ryanair устроил однодневную распродажу

Акция распространяется и на рейсы из городов Украины – Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Большинство билетов можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время есть и более дешевые билеты – от 4,9 евро.

Акционные направления и тарифы

Из Киева:

  • Турин – 4,99 евро;
  • Катовице – 7,69 евро;
  • Варшава Модлин – 4,99 евро;
  • Манчестер – 4,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 4,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 4,99 евро;
  • Быдгощ – 6,49 евро;
  • Вроцлав – 7,49 евро;
  • Гданьск – 7,49 евро;
  • Болонья – 7,99 евро;
  • Мальта – 7,99 евро;
  • Неаполь – 7,99 евро;
  • Братислава – 8,49 евро;
  • Вильнюс – 8,49 евро;
  • Краков – 8,49 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
  • Рига – 9,99 евро;
  • Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
  • Венеция-Тревизо – 10,49 евро;
  • Лондон-Станстед – 10,99 евро;
  • Афины – 11,99 евро;
  • Катания – 11,99 евро;
  • Дублин – 12,49 евро.
Обратите внимание! Распродажа продлится до полуночи 3 февраля, а путешествие нужно совершить с 4 февраля по 31 марта 2022 года.

Из Львова:

  • Болонья – 4,99 евро;
  • Вроцлав – 4,99 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 4,99 евро;
  • Манчестер – 4,99 евро;
  • Познань – 4,99 евро;
  • Пиза – 4,99 евро;
  • Рига – 4,99 евро;
  • Будапешт – 6,49 евро;
  • Варшава Модлин – 7,49 евро;
  • Краков – 7,49 евро;
  • Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
  • Каунас – 7,99 евро;
  • Неаполь – 7,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
  • Братислава – 8,49 евро;
  • Загреб – 8,49 евро;

Пример бронирования билетов Львов – Загреб – Львов на сайте Ryanair:

  • Бари – 9,99 евро;
  • Мемминген – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Палермо – 9,99 евро;
  • Турин – 9,99 евро;
  • Лондон-Станстед – 11,99 евро.

Из Одессы:

  • Болонья – 4,99 евро;
  • Гданьск – 4,99 евро;
  • Катовице – 4,99 евро;
  • Краков – 4,99 евро;
  • Познань – 4,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 4,99 евро;
  • Вроцлав – 5,49 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 7,99 евро.

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З Харькова:

  • Вильнюс – 7,49 евро;
  • Познань – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 10,49 евро.

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Напомним, акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Автор: Марта Касіянчук