Ryanair организовал распродажу 250 тысяч билетов: список направлений с ценами

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair организовала распродажу. Лоукостер продает 250 000 билетов со скидкой до 50%.

Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня – 3 февраля. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее!

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Ryanair устроил однодневную распродажу

Акция распространяется и на рейсы из городов Украины – Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Большинство билетов можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время есть и более дешевые билеты – от 4,9 евро.

Акционные направления и тарифы

Из Киева:

Турин – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Катовице – 7,69 евро;

– 7,69 евро; Варшава Модлин – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Манчестер – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Милан-Бергамо – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Рим Фьюмичино – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Быдгощ – 6,49 евро;

– 6,49 евро; Вроцлав – 7,49 евро;

– 7,49 евро; Гданьск – 7,49 евро;

– 7,49 евро; Болонья – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Мальта – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Неаполь – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Братислава – 8,49 евро;

– 8,49 евро; Вильнюс – 8,49 евро;

– 8,49 евро; Краков – 8,49 евро;

– 8,49 евро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рига – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Франкфурт-Хан – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Венеция-Тревизо – 10,49 евро;

– 10,49 евро; Лондон-Станстед – 10,99 евро;

– 10,99 евро; Афины – 11,99 евро;

– 11,99 евро; Катания – 11,99 евро;

– 11,99 евро; Дублин – 12,49 евро.

Из Львова:

Болонья – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Вроцлав – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Дюссельдорф-Веце – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Манчестер – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Познань – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Пиза – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Рига – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Будапешт – 6,49 евро;

– 6,49 евро; Варшава Модлин – 7,49 евро;

– 7,49 евро; Краков – 7,49 евро;

– 7,49 евро; Венеция-Тревизо – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Каунас – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Неаполь – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Рим Фьюмичино – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Братислава – 8,49 евро;

– 8,49 евро; Загреб – 8,49 евро;

Распродажа продлится, а путешествие нужно совершить с 4 февраля по 31 марта 2022 года.

Пример бронирования билетов Львов – Загреб – Львов на сайте Ryanair:

Бари – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Мемминген – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Палермо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Турин – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Лондон-Станстед – 11,99 евро.

Из Одессы:

Болонья – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Гданьск – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Катовице – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Краков – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Познань – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Рим Фьюмичино – 4,99 евро;

– 4,99 евро; Вроцлав – 5,49 евро;

– 5,49 евро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Милан-Бергамо – 7,99 евро.

А вы знали Ryanair отменил к марту 7 рейсов из Украины: список направлений

З Харькова:

Вильнюс – 7,49 евро;

– 7,49 евро; Познань – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 10,49 евро.

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Напомним, акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.