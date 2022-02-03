Ryanair организовал распродажу 250 тысяч билетов: список направлений с ценами
Источник:Ryanair
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair организовала распродажу. Лоукостер продает 250 000 билетов со скидкой до 50%.
Предложение продлится только до конца сегодняшнего дня – 3 февраля. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее!
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Ryanair устроил однодневную распродажу
Акция распространяется и на рейсы из городов Украины – Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Большинство билетов можно забронировать по цене от 7,9 и 9,9 евро, в то же время есть и более дешевые билеты – от 4,9 евро.
Акционные направления и тарифы
Из Киева:
- Турин – 4,99 евро;
- Катовице – 7,69 евро;
- Варшава Модлин – 4,99 евро;
- Манчестер – 4,99 евро;
- Милан-Бергамо – 4,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 4,99 евро;
- Быдгощ – 6,49 евро;
- Вроцлав – 7,49 евро;
- Гданьск – 7,49 евро;
- Болонья – 7,99 евро;
- Мальта – 7,99 евро;
- Неаполь – 7,99 евро;
- Братислава – 8,49 евро;
- Вильнюс – 8,49 евро;
- Краков – 8,49 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
- Рига – 9,99 евро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
- Венеция-Тревизо – 10,49 евро;
- Лондон-Станстед – 10,99 евро;
- Афины – 11,99 евро;
- Катания – 11,99 евро;
- Дублин – 12,49 евро.
Из Львова:
- Болонья – 4,99 евро;
- Вроцлав – 4,99 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 4,99 евро;
- Манчестер – 4,99 евро;
- Познань – 4,99 евро;
- Пиза – 4,99 евро;
- Рига – 4,99 евро;
- Будапешт – 6,49 евро;
- Варшава Модлин – 7,49 евро;
- Краков – 7,49 евро;
- Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
- Каунас – 7,99 евро;
- Неаполь – 7,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
- Братислава – 8,49 евро;
- Загреб – 8,49 евро;
Пример бронирования билетов Львов – Загреб – Львов на сайте Ryanair:
- Бари – 9,99 евро;
- Мемминген – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Палермо – 9,99 евро;
- Турин – 9,99 евро;
- Лондон-Станстед – 11,99 евро.
Из Одессы:
- Болонья – 4,99 евро;
- Гданьск – 4,99 евро;
- Катовице – 4,99 евро;
- Краков – 4,99 евро;
- Познань – 4,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 4,99 евро;
- Вроцлав – 5,49 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
- Милан-Бергамо – 7,99 евро.
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З Харькова:
- Вильнюс – 7,49 евро;
- Познань – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 10,49 евро.
В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.
Напомним, акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.