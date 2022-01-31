Румыния сократила срок карантина для невакцинированных туристов
Источник:Romania Journal
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) решил изменить правила въезда для невакцинированных туристов, пересекающих границу страны.
В частности, речь идет о сокращении срока изоляции с 10 до 5 дней. Соответствующее решение было принято в понедельник, 31 января.
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Румыния смягчила условия въезда: что известно
Карантин будет обязательным только для невакцинированных туристов, въезжающих в страну без отрицательного ПЦР-теста или электронного сертификата, удостоверяющего, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Кроме того, в CNSU заявили о ряде категорий людей, которым не нужно проходить пятидневный карантин в Румынии. Это:
- дети до 12 лет,
- румынские школьники и студенты,
- лица, которые находятся в Румынии транзитом и покинут страну в течение 24 часов после въезда,
- дипломаты,
- водители автобусов и поездов, а также пилоты,
- морской персонал,
- граждане Румынии.
Отмечается, что полностью привитые против коронавируса лица, люди с отрицательным ПЦР-тестом или переболевшие COVID-19 за последние полгода полностью освобождены от карантина.Обратите внимание. Ранее Румыния ввела обязательное заполнение цифровой анкеты, которая поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
К тому же, комитет аннулировал список стран с высоким эпидемиологическим риском.
COVID-19 в Румынии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 31 января 2022 года в Румынии выявлено 2 216 525 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 60 025 летальных;
- В то же время 1 899 522 человек побороли болезнь.