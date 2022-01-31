Румыния сократила срок карантина для невакцинированных туристов

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии (CNSU) решил изменить правила въезда для невакцинированных туристов, пересекающих границу страны.

В частности, речь идет о сокращении срока изоляции с 10 до 5 дней. Соответствующее решение было принято в понедельник, 31 января.

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Румыния смягчила условия въезда: что известно

Карантин будет обязательным только для невакцинированных туристов, въезжающих в страну без отрицательного ПЦР-теста или электронного сертификата, удостоверяющего, что человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, в CNSU заявили о ряде категорий людей, которым не нужно проходить пятидневный карантин в Румынии. Это:

дети до 12 лет,

румынские школьники и студенты,

лица, которые находятся в Румынии транзитом и покинут страну в течение 24 часов после въезда,

дипломаты,

водители автобусов и поездов, а также пилоты,

морской персонал,

граждане Румынии.

Отмечается, что полностью привитые против коронавируса лица, люди с отрицательным ПЦР-тестом или переболевшие COVID-19 за последние полгода полностью освобождены от карантина.

Ранее Румыния ввела обязательное заполнение цифровой анкеты , которая поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

К тому же, комитет аннулировал список стран с высоким эпидемиологическим риском.

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