Ежегодно это место посещают 800 тысяч отдыхающих. В туристско-информационном центре на Арабатке вопрос "как добраться до розового озера?" звучит чаще всего.

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Одно из розовых озер расположено недалеко от Геническа и является частью Гнилого моря. Так называют залив Сиваш. Именно он отделяет Крымский полуостров от материка.

Длина Сиваша – почти 200 километров. По разным данным, заливу от 600 и до 1 200 лет. Главное богатство – соль, которую вывозили еще чумаки. По разным данным, в Сиваше содержится более 200 миллионов тонн запасов. Процент соли в воде в некоторых местах достигает 80.

Оно очень богато химическим составом. Менделеев говорил, что посыпать этой солью еду – то же самое, что солить ее золотом. Здесь практически вся таблица Менделеева по химическому составу,

– рассказала специалистка отдела туризма Генического городского совета Алена Биль.

Впрочем, употреблять в пищу соль из Сиваша в чистом виде не рекомендуется. Раньше ее обрабатывал местный солезавод. Сейчас он не работает, а ее набирают только для лечения.

Сейчас количество туристов в Херсонской области несколько уменьшилось из-за затяжных ливней на Херсонщине. Зато само озеро, несмотря на непогоду, выглядит потрясающе.

Привлекает Сиваш не только любителей фото. Залив – идеальное место для прогулки на каяках, потому что напоминает лабиринт.

"Если идти с инструктором, можно увидеть немало интересного. Сейчас встречаем много птиц, в том числе и краснокнижных. Вырастает солерос, который мы во время экскурсий пробуем и на вкус, – отметил экскурсовод Алексей Войцеховский.

На лиманах Сиваша растет уникальное растение

Солерос, который растет на лиманах Сиваша, называют "морской спаржей". Из этой травы делают салат. Растение из почвы поглощает максимальное количество минералов, солей и йода.

Это полезное лакомство для нашей щитовидной железы. Благодаря магнию, цинку и другим минералам его следует есть,

– пояснил экскурсовод.



Солерос называют "морской спаржей" / Фото Википедии

Прогулка на каяке стоит 250 – 350 гривен, в зависимости от продолжительности экскурсии. А вот посетить розовое озера можно бесплатно.